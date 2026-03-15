他剛戰勝肺癌「等公車遭槍殺」！竟是歹徒尋仇認錯人

▲史托格登戰勝肺癌半年後，在公車站遭人誤殺。（圖／翻攝西約克郡警察局）



記者吳美依／綜合報導

英國西約克郡（West Yorkshire）一名50歲男子好不容易戰勝肺癌，未料半年後竟在公車站遭槍殺身亡。警方調查發現，他只是被誤認的無辜受害者，真正目標另有其人。

2025年8月12日晚間9時43分，警方接獲槍擊通報，趕抵韋克菲爾德市（Wakefield）一處公車站，發現50歲的史托格登（Dale Stogden）胸部中彈，送醫後仍於當天稍晚不治身亡。

調查顯示，28歲槍手戴維斯（Leyton Davies）當時坐在一輛失竊的Toyota RAV4休旅車副駕駛座上開槍，車上還有另外兩名共犯艾哈邁德（Adam Ahmed）和卡特（Marc Carter）。

▲3名歹徒都被定罪。（圖／翻攝西約克郡警察局）



不過，警方從3人通訊紀錄發現，他們原本鎖定的是當時與史托格登同在公車站的另外2名男子。警探恩特威斯爾（James Entwistle）表示，「從目前掌握的證據來看，史托格登並非預定目標，但殺錯人絕對不能成為脫罪理由。」

根據最新審判進度，戴維斯被判謀殺罪成立，艾哈邁德及卡特則被判過失殺人罪。

史托格登的2個女兒受訪時哀痛表示，父親在案發6個月前肺癌痊癒，「卻因為一個殘忍的行為離開我們。」她們形容父親心地善良，不論遭遇什麼困難都面帶微笑，是世上最善良、最幽默的人，「我們真的非常想念他。」