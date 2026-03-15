回家了...退休公務員獨攀西巒大山殞命　空勤今吊掛遺體下山

▲西巒大山失聯魏姓山友遺體今午由空勤直升機吊掛下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

彰化縣退休公務員魏姓男子日前獨赴南投信義鄉、攀登西巒大山，卻以line簡訊表示「發生山難」向家屬請求協助後即失聯；南投縣消防局獲報後，連日動員警、消、林業、空勤等公私單位和各地人力上山搜救、可惜仍於約80層樓深谷發現魏男遺體，隨後再費時約20小時將遺體於今天（15日）運至吊掛點、由空勤直升機送下山，讓魏男順利回家。

縣府消防局指揮中心於10日晚間約9時，得知魏男單攻登西巒大山、於當晚8時43分以line簡訊向家屬請求協助，該局第三大隊隨即啟動救援機制，第一梯派遣信義及玉山分隊消防人員4人、義消2人連夜上山紮營，持續搜尋；消防局又於11日至13日陸續派遣四梯次搜救人員加入，但仍無所獲。

消防局表示，該局第三大隊於14日擴大動員第五梯次人員、計32人，早上7時起兵分六組、前往山域現場依分配區域地毯式搜尋，終於在利用高超繩索技術下切3.8K瞭望台稜線下方斷崖250公尺處(80層樓深)後，於下午3時10分接觸到失蹤的魏男，並確認其已經無生命徵象。

因現場環境險峻、拖拉不易，加上山上天色昏暗，消防局考量搜救人員安全、暫停作業，留下15人紮營過夜，又於今日加派第六梯次搜救人員10名、攜帶相關裝備加入大體拖拉搬運作業，一大早再度奮力下切溪谷，於10時55分成功將遺體拖拉至搜救隊自行開闢之吊掛點（陵線下方200公尺處），再由空勤總隊於12時25分執行吊掛作業後，載送至竹山消防訓練中心降落、爾後交予警方處理，完成此艱辛任務；36位山上搜救人員（含警義消兄弟及民間中搜及南搜），也正陸續下撤中。

縣府消防局強調，「山永遠都在，但生命只有一次」、山區潛藏極高風險，籲請所有山友切勿獨攀冒險入山，或挑戰天候、忽視風險登山，以免危及自身與搜救人員安全；若不幸發生山難，請務必採取以下五大緊急應變措施：一、鎮靜處理並立即報案求援，二、實施初步救護並防範失溫失壓，三、尋找避難處所並建立明顯標誌，四、安撫隊員情緒並管制食物飲水，五、提供精確座標並發出求救信號。









