　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

回家了...退休公務員獨攀西巒大山殞命　空勤今吊掛遺體下山

▲西巒大山失聯魏姓山友遺體今午由空勤直升機吊掛下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲西巒大山失聯魏姓山友遺體今午由空勤直升機吊掛下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

彰化縣退休公務員魏姓男子日前獨赴南投信義鄉、攀登西巒大山，卻以line簡訊表示「發生山難」向家屬請求協助後即失聯；南投縣消防局獲報後，連日動員警、消、林業、空勤等公私單位和各地人力上山搜救、可惜仍於約80層樓深谷發現魏男遺體，隨後再費時約20小時將遺體於今天（15日）運至吊掛點、由空勤直升機送下山，讓魏男順利回家。

縣府消防局指揮中心於10日晚間約9時，得知魏男單攻登西巒大山、於當晚8時43分以line簡訊向家屬請求協助，該局第三大隊隨即啟動救援機制，第一梯派遣信義及玉山分隊消防人員4人、義消2人連夜上山紮營，持續搜尋；消防局又於11日至13日陸續派遣四梯次搜救人員加入，但仍無所獲。

▲西巒大山失聯搜救案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲西巒大山失聯搜救案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲西巒大山失聯搜救案。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局表示，該局第三大隊於14日擴大動員第五梯次人員、計32人，早上7時起兵分六組、前往山域現場依分配區域地毯式搜尋，終於在利用高超繩索技術下切3.8K瞭望台稜線下方斷崖250公尺處(80層樓深)後，於下午3時10分接觸到失蹤的魏男，並確認其已經無生命徵象。

▲西巒大山失聯搜救案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲西巒大山失聯搜救案。（圖／記者高堂堯翻攝）

因現場環境險峻、拖拉不易，加上山上天色昏暗，消防局考量搜救人員安全、暫停作業，留下15人紮營過夜，又於今日加派第六梯次搜救人員10名、攜帶相關裝備加入大體拖拉搬運作業，一大早再度奮力下切溪谷，於10時55分成功將遺體拖拉至搜救隊自行開闢之吊掛點（陵線下方200公尺處），再由空勤總隊於12時25分執行吊掛作業後，載送至竹山消防訓練中心降落、爾後交予警方處理，完成此艱辛任務；36位山上搜救人員（含警義消兄弟及民間中搜及南搜），也正陸續下撤中。

縣府消防局強調，「山永遠都在，但生命只有一次」、山區潛藏極高風險，籲請所有山友切勿獨攀冒險入山，或挑戰天候、忽視風險登山，以免危及自身與搜救人員安全；若不幸發生山難，請務必採取以下五大緊急應變措施：一、鎮靜處理並立即報案求援，二、實施初步救護並防範失溫失壓，三、尋找避難處所並建立明顯標誌，四、安撫隊員情緒並管制食物飲水，五、提供精確座標並發出求救信號。

▲山難防救注意事項。（圖／記者高堂堯翻攝）



每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／16:15發生地震！台北感受搖晃
周杰倫新專輯要來了！　情人節突「大飆粗口」
1.5小時玩完不用排隊！週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆
孫儷女兒也跳過甘露寺！《甄嬛傳》鐵粉笑翻：全世界都一樣
夫招募單男NTR愛妻：想到就興奮！　妻受不了離婚
205檔股東會紀念品一表看！　3業者卡通風超搶手
快訊／中國傳扣留28艘巴拿馬籍船　兩國之爭擴大船公司遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

回家了...退休公務員獨攀西巒大山殞命　空勤今吊掛遺體下山

太魯閣山友腳骨折緊急求援　黑鷹直升機飛9千呎高吊掛送醫

高雄大貨車漏油害騎士打滑慘摔！警調監視器追兇　最高罰1.8萬

快訊／桃園名店「牛山牛肉麵燒肉飯」火警！　廚房起火狂冒煙

「贈張忠謀自傳」是詐騙陷阱　富家女被誘投資養老院損失1200萬

夫招募單男NTR愛妻：想到就興奮！妻受不了離婚　他提告吞敗

閃避單車女失控！新北轎車撞分隔島翻覆　四輪朝天滑對向車道

台中校園大盜落網！連偷22件　「盲猜提款卡密碼」領光學生9萬

惡保母姊妹「取樂虐死」！剴剴生母求償800萬　高院民事庭分案審理

花蓮翁雨夜迷途！全身發抖「忘了我是誰」　警助找到家人帶回

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

台中割喉自首

回家了...退休公務員獨攀西巒大山殞命　空勤今吊掛遺體下山

太魯閣山友腳骨折緊急求援　黑鷹直升機飛9千呎高吊掛送醫

高雄大貨車漏油害騎士打滑慘摔！警調監視器追兇　最高罰1.8萬

快訊／桃園名店「牛山牛肉麵燒肉飯」火警！　廚房起火狂冒煙

「贈張忠謀自傳」是詐騙陷阱　富家女被誘投資養老院損失1200萬

夫招募單男NTR愛妻：想到就興奮！妻受不了離婚　他提告吞敗

閃避單車女失控！新北轎車撞分隔島翻覆　四輪朝天滑對向車道

台中校園大盜落網！連偷22件　「盲猜提款卡密碼」領光學生9萬

惡保母姊妹「取樂虐死」！剴剴生母求償800萬　高院民事庭分案審理

花蓮翁雨夜迷途！全身發抖「忘了我是誰」　警助找到家人帶回

缺席新北土木技師大會　黃國昌：最重要的人需要我在身邊

日本研擬向烏克蘭採購「攻擊型無人機」　重視抗俄軍實戰經驗

快訊／16:15發生地震！台北感受搖晃

快訊／半小時連兩震！台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

日本隊WBC輸球！球迷怒改總教練維基百科「死刑囚、國家戰犯」

「BB Call、對講機」取代手機？莫斯科大規模斷網　宛如回到30年前

最後2公里大摔車驚魂！中華隊張祐誠混亂中突圍奪台北站亞洲第5

70秒搶走5400萬珠寶！　黑衣人闖入洗劫影片曝光

工作到一半！大學生問幾歲「下秒1句驚人稱讚」　全場怒：好失禮

罕見！古巴示威者「放火燒了共產黨黨部」　上街怒吼要自由

【好想埋進去】貓咪悠哉躺地露出肚子　奴才立刻被誘惑XD

社會熱門新聞

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

快訊／台74重大車禍！聯結車車頭墜橋駕駛噴飛亡

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

即／42歲女遭情殺「兒招魂1次就聖筊」

即／單攻西巒大山失聯5天　尋獲遺體

男揮刀怒殺同志愛侶！死者爸泣：早不同意2人交友

失蹤38天「健康」慘死　飼主神隱

「健康」慘死成白骨　飼主家屬否認虐死狗

豐原割喉案兇嫌兒爆料　正宮：死者很多黑歷史

女找密醫旅館墮胎　高大成：胎兒僅5月大　

即／台中恐怖情人割頸殺死女友裁定收押

即／父女戀碎「割喉女友」　恐怖男聲押

更多熱門

相關新聞

男西巒大山失聯5天！ 跑山獸加入搜救

男西巒大山失聯5天！ 跑山獸加入搜救

彰化一名59歲魏姓退休男子，10日獨自前往南投信義鄉攀登西巒大山，當天晚間突然透過LINE向妻子傳出「我發生山難 」的求救訊息，隨後就此失聯，家人擔心之餘緊急PO網，儘管搜救人員持續搜救，但仍未發現魏的行蹤，而跑山獸昨也加入搜救行列，搜救工作今天將持續進行，而魏的兒子昨夜再度於網路社群PO文，懇求有登山的山友協助留意，「任何蛛絲馬跡，都可能成為爸爸回家的關鍵。」

陸提供20萬美元緊急人道主義援助 慰問撫卹伊朗遇難學生家長

陸提供20萬美元緊急人道主義援助 慰問撫卹伊朗遇難學生家長

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

北大武山難！高山協作員背物資墜谷身亡

北大武山難！高山協作員背物資墜谷身亡

關鍵字：

西巒大山山難獨攀退休公務員信義鄉搜救罹難

讀者迴響

熱門新聞

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

春雨！　2波「下最大」

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

他「排便怪怪的」罹2個大腸癌　醫驚：第一次遇到

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

大谷翔平救不了日本　日媒嘆

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

日本止步8強不甘心！大谷翔平獨自失落

更多

最夯影音

更多
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面