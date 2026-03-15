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老倉庫、信號台變身港灣新亮點　花蓮港親水遊憩區啟動招商

▲▼花蓮港#1~4碼頭親水遊憩區實景。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲花蓮港#1~4碼頭親水遊憩區實景。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣港務公司花蓮港務分公司為了讓港區空間有更多元的利用，也讓民眾多一個休閒去處，正式啟動「花蓮港親水遊憩區」招商，邀請民間業者進駐經營，將港口具歷史意義的倉庫與舊信號台，打造為結合觀光、餐飲、休憩與文化的新場域。

花蓮港位在市中心，臨近火車站、市區與機場，交通便利，加上背山面海、擁有遼闊太平洋景觀，是發展臨港觀光的絕佳地點。這次招商釋出的重點場域，包括親水遊憩區內的1至4號倉庫群，以及視野良好的舊信號台，希望引進規劃長期經營的業者，共同為港區注入新活力。

▲▼花蓮港#1~4碼頭親水遊憩區實景。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

親水遊憩區面積約4.12公頃，緊鄰太平洋公園、將軍府、美崙山步道等熱門景點，周邊觀光資源豐富，商業潛力備受期待。遊憩區內倉庫建築結構完整、空間彈性大，可依需求規劃成主題商場、特色餐廳、咖啡館、藝文展演空間、旅遊服務中心或其他休閒設施；另部分倉庫已完成使用執照變更為B2商業類別，可供商品批發、展售或商業交易，有助於加速後續招商與營運規劃，搭配寬敞廣場與停車空間，也適合舉辦市集、音樂活動或大型戶外活動。

另外，位於高處的舊信號台面積約0.12公頃，視野開闊，可遠眺港灣與海景，非常適合規劃為景觀餐廳、特色咖啡館或旅宿觀景休憩空間，打造具有代表性的港口地標。

▲▼花蓮港#1~4碼頭親水遊憩區實景。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲花蓮港舊信號台。

花蓮港務分公司表示，本次招商將依相關法規，以公開、公平方式辦理，並依不同場域條件，彈性規劃合作模式，提供業者穩定的投資環境。未來透過民間創意與資源的導入，期望帶動港區觀光發展，也促進地方經濟成長。

花蓮港正逐步從傳統運輸港口，轉型為結合城市生活、自然景觀與休憩觀光的海洋門戶，誠摯邀請對觀光、餐飲、文創、休憩產業有興趣的業者，一起參與花蓮港親水遊憩區與舊信號台的開發，攜手打造太平洋岸邊的新地標。
 

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