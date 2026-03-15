「贈張忠謀自傳」是詐騙陷阱　富家女被誘投資養老院損失1200萬

▲刑事局15日對名人贈書詐騙手法提出預警，表示一名女被害人因此被騙1200萬元 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



刑事局15日對詐團利用社群平台投放「名人贈書」廣告作為引流手法提出預警！警方表示，詐團藉此誘導民眾加入通訊軟體轉入虛假投資計畫，造成被害人重大財產損失。北部一名H姓女子因點擊標榜贈送張忠謀自傳廣告，最終誤信投資話術，先後面交現金，損失高達新台幣1200萬餘元。



刑事局表示，H女日前在Facebook看到「免費贈送張忠謀自傳」廣告後點入頁面，隨即有LINE帳號「C.思琪」私訊聯繫，要求留下寄送地址並稱會寄出書籍。但H女並未收到書籍。直至2025年11月底，該LINE帳號主動聯絡被害人，宣稱有一項「新建養老院」投資開發計畫，邀請H女參與投資。





警方指出，H女因認為投資標的有發展潛力參加，在詐團指示下載「FLINK」的投資APP，並宣稱投資可「保證獲利、穩賺不賠」。H女依指示申請帳號後，依詐騙集團安排與車手進行多次面交現金投資。並佯稱已把現金儲值至APP帳戶，要求被害人依指示在指定時間買賣股票。



經過警方調查，詐團提供的APP內帳面顯示獲利，直到嘗試提領資金時，系統卻無法出金。其後該投資APP突然關閉，LINE聯絡人也失去聯繫，H女始驚覺遭詐，清點後共損失新臺幣1200萬餘元。



刑事局藉此案例提醒民眾，張忠謀及台積電公司多次公開澄清，從未透過社群平台辦理贈書或投資活動。警方指出，「保證獲利」、「面交儲值」及「要求下載非官方APP」均為常見詐騙手法，民眾若遇到類似情形應提高警覺。民眾如有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證。

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