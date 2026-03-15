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2026台中城市半馬開跑　1.5萬人響應低碳永續理念

▲2026台中城市半馬開跑，1.5萬人響應低碳永續理念。（圖／台中市政府提供）

▲2026台中城市半馬今天清晨開跑，總計有1.5萬人參與，響應低碳永續理念。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

2026年台中城市半程馬拉松於今（15）日清晨在台中市政府前廣場盛大起跑，吸引約1.5萬名跑者參與。今年賽事以「RUN FOR OUR PLANET」為核心主題，強調低碳永續與全民運動的結合，將體育競技轉化為對環境與社會弱勢的實質支持。

主辦單位指出，為了落實ESG永續理念，這屆賽事採取多項減碳措施。參賽紀念衫全面採用寶特瓶回收紗製成，並推動大會手冊與成績證明電子化，大幅減少紙張使用與碳足跡。台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒表示，城市發展不應僅侷限於建築硬體，透過馬拉松讓民眾與城市空間互動，更能創造健康、宜居的都市文化。

除了環保訴求，賽事也兼具社會公益。適逢公會成立50周年，主辦單位發起「運動做公益」活動，從每位參賽者的報名費中提撥20元，總計捐贈30萬元予台中市自閉症教育協進會，將跑者的每一步化為助人力量。

台中市運動局長游志祥指出，大型運動賽事能提升城市能見度，並透過企業參與將運動、永續與公益結合，創造多元的城市景象。現場除了專業競技，也有變裝組選手以花朵造型亮相，為城市街道注入活力。

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