日本慘輸委內瑞拉「最幹的是誰？」　網秒給1答案：好中肯

▲世界棒球經典賽8強賽，日本隊輸給委內瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

日本八強賽以5比8不敵委內瑞拉，衛冕夢碎。體育評論「體育大叔」形容，這場比賽猶如「重量級拳王在場上互毆」，直言委內瑞拉拿下一場紮實的勝利，並感嘆「大谷翔平＋山本由伸也救不了井端弘和」。此外，不少網友也話鋒一轉，紛紛點名「日本沒打進四強，最幹的是誰？」引發熱議。

「體育大叔」在臉書粉專表示，今（15日）一早能看到日本與委內瑞拉上演「重量級拳王一樣在場上互毆」的經典對決，真的很幸福，雙方從首局就互轟，儘管大谷翔平與山本由伸先後登場、日本一度取得領先，最後仍遭委內瑞拉強勢翻盤，不僅讓井端弘和再吞苦果，也讓日本吞下經典賽史上首度無緣4強的重擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

體育大叔直言，拉丁美洲球隊對棒球的渴望絕不容小覷，委內瑞拉此役堪稱完勝，不僅從星光熠熠的日本投手群手中轟出8分，後3度面對大谷更毫不退讓，選擇正面對決並全數壓制，展現十足的硬頸精神。

最後，體育大叔也感嘆，日本總教練井端弘和的執教之路屢遭打擊，繼2024年12強賽冠軍戰飲恨台灣後，本屆經典賽儘管祭出大谷、山本兩張王牌，仍難逃史上首次無緣四強的窘境，挫敗程度前所未有。

該文章引發萬名網友朝聖討論「再次證明棒球，真他X是圓的」、「晉級的隊伍真的都超強，不到最後不會知道結果，瞬息萬變耶」、「看好多明尼加拿冠軍，加油」、「今年還有一隻義大利小黑馬」、「C組全軍覆沒」、「希望決賽是美國對決委國，一定很有趣」。

日本爆冷出局！網神點名：最嘔的是Netflix

留言之中，有網友神補刀追問「日本武士隊沒打進四強，你知道最幹的是誰嗎？」隨即自問自答，點名這次豪擲32億新台幣、買下47場獨家轉播權的串流平台《Netflix》。此言一出，眾人紛紛笑虧，「好中肯」、「神回覆正解」、「不怕啦，訂閱數才增長5%…下一屆大概就不想買斷了」；體育大叔也認證：「這個留言第一名。」