　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本慘輸委內瑞拉「最幹的是誰？」　網秒給1答案：好中肯

▲日本在邁阿密舉行的世界棒球經典賽8強賽不敵委內瑞拉後，大谷翔平15日在維安人員陪同下走過球場通道。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界棒球經典賽8強賽，日本隊輸給委內瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

日本八強賽以5比8不敵委內瑞拉，衛冕夢碎。體育評論「體育大叔」形容，這場比賽猶如「重量級拳王在場上互毆」，直言委內瑞拉拿下一場紮實的勝利，並感嘆「大谷翔平＋山本由伸也救不了井端弘和」。此外，不少網友也話鋒一轉，紛紛點名「日本沒打進四強，最幹的是誰？」引發熱議。

「體育大叔」在臉書粉專表示，今（15日）一早能看到日本與委內瑞拉上演「重量級拳王一樣在場上互毆」的經典對決，真的很幸福，雙方從首局就互轟，儘管大谷翔平與山本由伸先後登場、日本一度取得領先，最後仍遭委內瑞拉強勢翻盤，不僅讓井端弘和再吞苦果，也讓日本吞下經典賽史上首度無緣4強的重擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

體育大叔直言，拉丁美洲球隊對棒球的渴望絕不容小覷，委內瑞拉此役堪稱完勝，不僅從星光熠熠的日本投手群手中轟出8分，後3度面對大谷更毫不退讓，選擇正面對決並全數壓制，展現十足的硬頸精神。

最後，體育大叔也感嘆，日本總教練井端弘和的執教之路屢遭打擊，繼2024年12強賽冠軍戰飲恨台灣後，本屆經典賽儘管祭出大谷、山本兩張王牌，仍難逃史上首次無緣四強的窘境，挫敗程度前所未有。

該文章引發萬名網友朝聖討論「再次證明棒球，真他X是圓的」、「晉級的隊伍真的都超強，不到最後不會知道結果，瞬息萬變耶」、「看好多明尼加拿冠軍，加油」、「今年還有一隻義大利小黑馬」、「C組全軍覆沒」、「希望決賽是美國對決委國，一定很有趣」。

日本爆冷出局！網神點名：最嘔的是Netflix

留言之中，有網友神補刀追問「日本武士隊沒打進四強，你知道最幹的是誰嗎？」隨即自問自答，點名這次豪擲32億新台幣、買下47場獨家轉播權的串流平台《Netflix》。此言一出，眾人紛紛笑虧，「好中肯」、「神回覆正解」、「不怕啦，訂閱數才增長5%…下一屆大概就不想買斷了」；體育大叔也認證：「這個留言第一名。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸「真的只有不甘心」　失2分自責：讓比賽變沉重
快訊／「排隊名店牛山」火警！　廚房起火狂冒煙
大谷翔平與隊友約定「下次再見」　洛杉磯奧運雪恥
恐遭開除！李孝亮怒問：朱立倫、鄭麗文我哪句話讓黨蒙羞
止步8強不甘心！　大谷翔平獨自失落
保母姊妹「取樂虐死剴剴」！生母求償800萬　高院分案審理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本慘輸委內瑞拉「最幹的是誰？」　網秒給1答案：好中肯

20年前的今天！韓國WBC連兩場贏日本「投手丘插4國旗」惹怒日本人

草食男暴增！日正妹女大生竟都沒人追　普妹靠1招輕易脫單

3月20日「三大吉兆聚首」命理師：這天不拜整年白拜！祭拜吉時曝

iPhone「崩潰1狀況」　一票果粉氣炸：以為老了！解決方法曝光

1.5小時玩完全園！週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

旅行業數位、永續轉型最高補助90%　「總經費9千萬」明起上路

台人「走在路上1惡習」新冠疫情後全消失！韓國人讚：羨慕台灣

突收「銀行凍結警告信」一句話露餡　萬人傻：詐騙集團也在用AI

獨／台中七期百貨男咳血　竟是睪丸癌末全身轉移！確診1個月亡

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

台中割喉自首

日本慘輸委內瑞拉「最幹的是誰？」　網秒給1答案：好中肯

20年前的今天！韓國WBC連兩場贏日本「投手丘插4國旗」惹怒日本人

草食男暴增！日正妹女大生竟都沒人追　普妹靠1招輕易脫單

3月20日「三大吉兆聚首」命理師：這天不拜整年白拜！祭拜吉時曝

iPhone「崩潰1狀況」　一票果粉氣炸：以為老了！解決方法曝光

1.5小時玩完全園！週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

旅行業數位、永續轉型最高補助90%　「總經費9千萬」明起上路

台人「走在路上1惡習」新冠疫情後全消失！韓國人讚：羨慕台灣

突收「銀行凍結警告信」一句話露餡　萬人傻：詐騙集團也在用AI

獨／台中七期百貨男咳血　竟是睪丸癌末全身轉移！確診1個月亡

全球暖化受益者！國王企鵝「生機」驚人　繁殖成功率暴增40%

山本由伸喊「真的只有不甘心」　開賽失2分自責：讓比賽變沉重

快訊／桃園名店「牛山牛肉麵燒肉飯」火警！　廚房起火狂冒煙

「贈張忠謀自傳」是詐騙陷阱　富家女被誘投資養老院損失1200萬

日本慘輸委內瑞拉「最幹的是誰？」　網秒給1答案：好中肯

天吉屋插旗台南！獨賣虱目魚天婦羅、蝦仁天丼「限時送天吉丼」

伊朗革命衛隊：全力追殺納坦雅胡！　第52波攻擊鎖定美軍3基地

韓劇《莎拉的真偽人生》原型曝！20年前轟動韓國　全智賢李政宰全受害

20年前的今天！韓國WBC連兩場贏日本「投手丘插4國旗」惹怒日本人

大谷翔平與日本隊友約定「下次再見」　放眼洛杉磯奧運雪恥

【氣出引擎聲ＸＤ】主人11天不在家　浣熊剛見面就氣噗噗

生活熱門新聞

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

春雨！　2波「下最大」

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

明晨再一波低溫「最冷跌破10度」　下周大回溫飆30度

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

今晨7.6℃　下波變天時間曝

幸福長壽的關鍵不是財富

iPhone「崩潰1狀況」　一票果粉氣炸：以為老了

4星座「週三重災日」恐遇暴雨！　最新強衰運勢解析

3縣市深夜低溫特報！氣象署示警

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

更多熱門

相關新聞

大谷翔平國際賽初登場故事曝

大谷翔平國際賽初登場故事曝

大谷翔平如今已是日本武士隊的靈魂人物，也是世界棒球經典賽（WBC）最受矚目的超級球星。不過，這位如今站在世界棒球頂點的二刀流巨星，第一次踏上國際賽舞台時，卻是從一場讓對手永遠忘不了、自己未必想再回想的比賽開始。

電商女王「免費送5000杯飲料」現場擠爆畫面曝

電商女王「免費送5000杯飲料」現場擠爆畫面曝

卓榮泰赴日挨轟　謝長廷：盼大家體諒台灣處境特殊困難

卓榮泰赴日挨轟　謝長廷：盼大家體諒台灣處境特殊困難

林家正談WBC對大谷：正面對決不後悔

林家正談WBC對大谷：正面對決不後悔

卓榮泰秀赴日單據仍被在野猛攻　郭雅慧：休假自費應援何錯之有？

卓榮泰秀赴日單據仍被在野猛攻　郭雅慧：休假自費應援何錯之有？

關鍵字：

體育大叔大谷翔平山本由伸日本隊委內瑞拉井端弘和經典賽

讀者迴響

熱門新聞

日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

春雨！　2波「下最大」

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

他「排便怪怪的」罹2個大腸癌　醫驚：第一次遇到

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

美伊戰爭何時結束？　川普「一句話回答」遭轟

大谷翔平救不了日本　日媒嘆

快訊／台74重大車禍！聯結車車頭墜橋駕駛噴飛亡

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

更多

最夯影音

更多
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面