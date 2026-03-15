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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨內檢舉恐遭開除　李孝亮：朱立倫、鄭麗文我哪句話讓黨蒙羞？

▲▼ 李孝亮出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲李孝亮遭檢舉損黨譽建請開除。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市中正萬華議員參選人、前罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮遭黨內檢舉，在大罷免期間其言行嚴重損害黨的形象，建議黨中央開除黨籍或撤銷參選資格。李孝亮今（15日）受訪公開質疑國民黨主席鄭麗文、前黨主席朱立倫，自己在罷免期間到底說過哪一句話，或是做過哪一件事情，讓國民黨的黨員受到蒙羞？

李孝亮案的檢舉信指出，李擔任領銜人後明知自己為寄戶口未實際居住，卻在公文寄存郵局時，於媒體前公開指責中央選舉委員會「飛鴿傳書」，旋即遭官署提出寄送證明打臉，損害國民黨公信力。此外，李孝亮母親在罷免期間多次聯繫媒體哭訴，稱李是被國民黨利用，嚴重損害黃呂錦茹與國民黨的政治操守。

信中也指出，李操弄連署數據，最終送件份數明顯不符比例，讓國民黨蒙羞；並擅自發放採訪通知，偽造「雨中奮戰」假象，是行為不一的作秀行徑；更多次指稱議員不配合、聯繫不到黨主席等，塑造單打獨鬥悲情形象。李孝亮案預計3月17日召開地方考紀會。

李孝亮今日受訪時表示，國民黨應該團結一致對外的時候，更何況現在初選還沒開始，就開始有不實的抹黑造謠，這就是政治操作，真的對於這樣的狀況感到寒心、失望，「明明很多人都希望國民黨有年輕人能站出來、承擔，但站出來的年輕人遭到糟蹋、不實的指控」。李孝亮也問鄭麗文、朱立倫，自己在罷免期間到底說過哪一句話，或是做過哪一件事情，讓國民黨的黨員受到蒙羞？

針對檢舉信中還談到李孝亮母親，在罷免期間稱兒子被國民黨利用，李孝亮則說，黨員競爭難免，但是不能因為黨內初選就把媽媽扯進來，而媽媽在罷免時也只是出自於關心，年輕人勇於承擔卻被秋後算帳感到心寒，而且天下父母心，認同媽媽當時的做法。

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