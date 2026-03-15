閃避單車女失控！新北轎車撞分隔島翻覆　四輪朝天滑對向車道

▲閃避單車女釀禍！轎車自撞分隔島翻覆，四輪朝天滑入對向車道。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區環金路昨（14日）晚間發生一起翻車事故！21歲李姓男子駕車行經環金路時，為閃避正通過行人穿越道的69歲蔡姓自行車女騎士，疑因反應不及失控自撞中央分隔島，車輛當場翻覆並滑行至對向車道。警消獲報到場處理，李男酒測值為0、未受傷；蔡女則在閃避過程中跌倒，造成多處擦傷送醫，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

事故發生於昨晚9時20分，地點位於新北市金山區環金路247號前、環金路與中華路口停車場附近。李男駕駛自小客車，沿環金路由金山往石門方向行駛，行經該路段時，蔡女騎乘自行車通過行人穿越道，李男疑因反應不及，為閃避蔡女而失控自撞中央分隔島，車輛隨即翻覆並滑行至對向車道後停止。

事故發生後，警消及救護人員趕抵現場處置，李姓駕駛酒測值為0，所幸未受傷；蔡女則在閃避過程中跌倒，造成身體多處擦傷，由其兒子陪同送往臺大醫院金山分院就醫治療。

警方到場後除進行交通疏導外，也依規定對李男製單舉發「未禮讓行人致人受傷」違規行為。警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行並留意行人動態，以確保行車與行人安全。