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字節跳動涉版權糾紛！Seedance2.0傳暫停發布

▲▼位於北京中航廣場的字節跳動辦公大樓。（圖／視覺中國）

▲字節跳動。（圖／CFP）

文／中央社

知情人士透露，由於涉及版權糾紛，中國科技巨頭字節跳動已暫停新一代影音生成模型Seedance 2.0的全球發布計畫。

路透社14日引述美國科技媒體The Information報導，知情人士透露，Seedance 2.0因捲入與好萊塢主要工作室和串流媒體平台之間的版權糾紛，字節跳動已決定暫緩全球上線。

路透社指暫時無法獨立核實這項報導，字節跳動也未立即回應置評請求。包括迪士尼在內的美國影視公司揚言採取法律行動後，字節跳動上月曾表示，公司將採取措施，防止Seedance 2.0未經授權使用智慧財產權。

▼Seedance2.0。（圖／翻攝科創板日報）

▲▼字節跳動旗下即夢發布Seedance2.0人工智慧（AI）影片生成大模型。（圖／翻攝科創板日報）

迪士尼2月13日向字節跳動發函，指控字節跳動訓練和開發Seedance 2.0模型時未經許可使用迪士尼作品，並要求停止侵權。

在此之前，由Seedance 2.0人工智慧（AI）生成的一段影音在中國網上走紅，其中包括好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）和布萊德彼特（Brad Pitt）打鬥的畫面。

報導稱，字節跳動原本計畫3月中旬向全球客戶發布Seedance 2.0，但目前已暫停相關計畫。

報導並表示，字節跳動的法律團隊正著手識別並解決潛在法律問題，工程師也在為模型增加防護措施，以防止模型生成可能引發智慧財產權侵權的內容。

字節跳動2月起在旗下的即夢、豆包、小雲雀等產品中小範圍內測Seedance 2.0。官網訊息顯示，Seedance 2.0可根據文本或圖像創建電影級影音，用戶只需編寫詳細的提示或上傳一張圖片，系統即可在60秒內生成帶有原生音頻的多鏡頭序列影片。

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字節跳動Seedance2.0Seedance

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