伊朗革命衛隊：全力追殺納坦雅胡！　第52波攻擊鎖定美軍3基地

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊（IRGC）15日對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發出死亡威脅，直言「我們將全力追捕並殺死他」，並宣稱發動真實承諾4行動第52波攻擊，動用飛彈與無人機襲擊3處美軍基地。在此之際，納坦雅胡辦公室駁斥死訊傳聞。

伊朗聲稱攻擊美軍基地 追殺令鎖定納坦雅胡

Türkiye Today引述伊朗媒體報導指出，革命衛隊宣稱動用強大的伊朗飛彈與無人機攻擊伊拉克哈里爾空軍基地（Al-Harir）內的美軍集結中心，以及科威特的阿里薩勒姆（Ali Al Salem）與阿里夫（Arifjan）兩處基地。

革命衛隊也稱，在這第52輪攻擊之中，使用重型飛彈打擊特拉維夫的工業區。根據以色列第12頻道消息，伊朗彈道飛彈襲擊造成以色列中部城市霍隆2人輕傷。不只如此，革命衛隊還透過聲明表示，如果納坦雅胡還活著，「我們將全力追捕並殺死他」。

納坦雅胡死訊瘋傳 官方澄清

針對社群平台上瘋傳納坦雅胡遭暗殺的消息，其辦公室澄清這些說法毫無根據。這些傳聞源自於納坦雅胡13日以線上方式參加記者會時，會議地點未響起空襲警報，加上據信由AI生成的影片在網路流傳所致。以色列總理辦公室向土耳其安納杜魯新聞社（AA）澄清，納坦雅胡一切安好，並批評相關說法是假新聞。

自從2月28日美國與以色列對伊朗展開聯合軍事行動以來，至少有1300人死亡，中東區域緊張情勢升溫。伊朗隨後展開飛彈與無人機攻勢反擊，報復行動已從以色列本土延伸至約旦、伊拉克及駐有美國軍事資產的海灣國家，不僅造成人員傷亡與基礎設施損毀，更衝擊全球市場與航空運輸。