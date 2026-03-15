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20年前的今天！韓國WBC連兩場贏日本「投手丘插4國旗」惹怒日本人

▲奉重根(左)2009年經典賽第2次擊敗日本，在投手丘上插旗惹議。（圖／達志影像／美聯社）

▲2009年經典賽第2次擊敗日本，在投手丘上插旗惹議。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）8強戰，於台灣時間15日進行第二天賽事，有網友回顧棒球經典賽歷史，20年前的今天，WBC曾出現一幕備受球迷討論的畫面，當時是首屆經典賽，南韓在小組賽與複賽接連擊敗日本隊，南韓隊興奮不已，甚至在投手丘插上1大3小，共4面韓國國旗，成為了WBC歷史名場面。

回顧2006投手丘插旗爭議

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有網友在PTT發文，2006年WBC小組預賽與八強複賽中，韓國隊兩度擊敗日本，分別以3比2、2比1拿下勝利，連勝讓全隊士氣高漲，韓國投手徐在應甚至在投手丘上，插上「1大3小」共4面韓國國旗，成為WBC歷史經典場面之一。日籍球星鈴木一朗（Ichiro Suzuki）看著對手插旗，憤怒地在休息室怒吼，賽後更批評此舉的無禮。

不過，情勢很快出現轉折，2006年3月18日的四強賽，日本以6比0完封韓國，成功復仇，並在3月20日冠軍戰以10比6擊敗古巴，奪下首屆WBC冠軍。

韓國隊前捕手澄清

類似情節在2009年第二屆WBC再度上演。當年八強複賽首戰，韓國4比1擊敗日本，又再次在投手丘插上國旗，但隨後的第二次交手的八強賽以及冠軍戰，韓國都輸給日本，最終由日本完成衛冕。自那之後，韓國在WBC賽場上再也沒有贏過日本。

不過，前韓國代表隊捕手洪性炘日前接受日媒《Sportiva》訪問透露，當年鈴木一朗賽前曾說，「希望讓對手『往後30年，都無法對日本出手』的氣勢贏球」，這番話對韓國隊來說是極大的挑釁，因此決定拚戰展現實力給日本隊看。

洪性炘也提到，當時插國旗的行為，並不是要羞辱對手，「只是國旗剛好在附近，激動之下就插上去了」，絕對沒有要對日本不禮貌。

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