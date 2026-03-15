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惡保母姊妹「取樂虐死」！剴剴生母求償800萬　高院民事庭分案審理

▲▼剴剴生母抵達新北地院。（圖／記者陸運陞攝）

▲剴剴生母劉女。（資料照／記者陸運陞攝）

文／中央社

剴剴虐死案，高院判保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，上訴最高法院中。剴剴生母劉女提刑事附帶民事訴訟，向保母姊妹、兒福聯盟及社工求償800萬元，高院民事庭分案審理。

檢警調查，剴剴生母為劉姓女子，民國110年間不滿男友另交新女友，涉召集多人到租屋處，並編理由把該名女子約到場囚禁凌虐、餵食毒品並拍攝影片。被害女子趁隙脫逃報案，劉女被警方逮捕，檢察官聲押獲准。

檢警查出，此案件經起訴至新北地方法院，劉女當時懷孕約5個月，聲請具保停押，法官裁定新台幣3萬元交保。劉女生產後，將剴剴交由剴剴外婆扶養並棄保潛逃，遭新北地院通緝。

剴剴外婆之後因無力照顧，與兒福聯盟簽定出養。保母劉彩萱、劉若琳姊妹於112年8月間受兒福聯盟委託照顧剴剴，自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對剴剴犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，剴剴於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

警方去年8月間逮捕劉女歸案，劉女坦承全部犯行，並表示失去剴剴讓她十分難受與痛苦，已就醫並服藥治療。新北地方法院去年10月考量她已與被害人達成和解並賠償，判處4年6月徒刑；經上訴後，二審由台灣高等法院審理中。

在剴剴虐死案部分，一審台北地方法院國民法官法庭認為，劉彩萱、劉若琳2人以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳有期徒刑18年。

二審台灣高等法院審理期間，劉女提起刑事附帶民事訴訟，求償新台幣800萬元。她除對劉彩萱與劉若琳提告，也主張兒福聯盟為陳姓社工雇主，而社工因涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌已遭起訴，因此主張陳姓社工與兒福聯盟，應與保母姊妹負連帶賠償責任。

高院審理後於1月27日認定，原審國民法官法庭判決並無偏頗或違誤，駁回上訴。另考量附帶民事訴訟案情複雜，短時間內難以審結，裁定移送高院民事庭。高院民事庭已收案審理中。

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