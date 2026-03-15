陸便利商店賣假菸！抽查10家門市起出854包

▲美宜佳被踢爆賣假菸。（圖／翻攝立財經）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸本土連鎖便利商店美宜佳傳出販售假菸，多款香菸的包裝被發現有異狀，字體與其他商家販售的存在明顯差別。大陸菸草專賣局目前已介入調查，美宜家總部也對全國4萬家門市展開排查，強調有問題的門市會立即停業。

根據廣東網絡廣播電視台立財經報導，大量網友反映在美宜佳便利店買到了假菸，其中「利群」「煊赫門」「純境」「經典1906」4款香菸的外包裝有明顯異狀。

以「利群」為例，外包裝正面的「過濾嘴香菸」字體中，兩款卷菸的「濾」和「嘴」兩個字在印刷上有明顯不同；「煊赫門」外包裝左上角的「回」字形方塊中，有著方塊居中和方塊粘連的區別；「純境」則是外包裝側面的「貳拾支裝」字體粗細不同。

大陸菸草專賣局也介入調查，在廣州、佛山、東莞暗訪，從10間美宜佳門市中，查出問題香菸854包。

對此，美宜家總部表示，積極跟進此事，目前正對全國4萬家門市進行「拉網式」排查，如果發現有問題的門店會立即停業處理。

美宜家還說，公司對這種售假行為零容忍嚴處罰，如果情況屬實會從嚴追責，終止合作，後續也會進一步強化監管，嚴守合規經營底線。

根據中國連鎖經營協會的數據，截至2024年底，美宜佳連鎖店總數為37943家，位居全國第一，2025年7月突破40000家。