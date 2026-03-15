媒體人示警藍營6月逃命潮！要跟鄭麗文完成切割　2026恐丟7縣市

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人韋安15日撰文分析，他認為現在藍營最該緊張的不是選民，而是國民黨各縣市準備參選的候選人，如果想自救，必須在6月底前完成「逃命潮」，盡快與中央跟黨主席的負面形象切割。他更在文中預判，如果沒有處理好，2026選舉，很可能會出現非常嚴重的結果，可能會輸掉包括原本執政的六都城市，甚至出現丟掉6、7個執政縣市的挫敗。

「現在藍營最該緊張的，其實不是選民，而是國民黨各縣市準備參選的候選人」。韋安表示，如果真的想自救，必須在6月底之前完成「逃命潮」，盡快與中央與黨主席的負面形象切割，否則整體選情可能被一起拖下去。

韋安在文中提到，《美麗島電子報》1月與3月兩次新北民調的變化，兩次民調相隔不到50天，但數據變化其實非常值得注意。他說，第一個變化，是政黨執政期待的變化，1月民調顯示，希望國民黨繼續執政的是34.0％，希望民進黨執政的是31.0％，國民黨領先3個百分點。

不過，韋安注意到，到了3月民調，希望國民黨繼續執政只剩28.8％，希望民進黨執政上升到35.1％，也就是說，短短50天，國民黨從領先3％變成落後6.3％，整體結構逆轉了9.3個百分點。

第二個變化，韋安表示，是候選人一對一民調的收斂，1月藍白合情境下，李四川45.8％、蘇巧慧36.0％，李四川領先9.8個百分點；但到了3月，李四川39.1％、蘇巧慧38.0％，領先只剩1.1個百分點。短短不到50天，差距從9.8％縮小到1.1％，整整縮小了8.7個百分點。

韋安說，有人認為美麗島民調不準，也有人說這是「黑民調」。但他表示，其實台灣所有民調機構中，《美麗島電子報》是國際媒體引用最多的一家。日本共同社、歐美媒體如路透社，在報導台灣政治時，最常引用的就是美麗島民調。

韋安指出，長期比對歷次選舉結果，美麗島民調與最後投票結果的趨勢符合度其實非常高。很多人看民調時，會出現一個很典型的心理現象，如果自己喜歡的人民調高，就說「民意如此」，如果自己喜歡的人民調低，就說「民調造假」，這其實不是在看民調，而是在看「情緒民調」。

韋安認為，民調真正的價值，不是讓人高興，而是讓人看到問題在哪裡。從1月到3月，新北民調出現的變化，其實是一個很重要的警訊。把所有數據放在一起看，真正出現變化的，其實是整體政黨氛圍與領導形象。

韋安指出，美麗島3月最新民調裡，三黨主席（領袖）好感度分別好感度是：民進黨主席賴清德約42％、民眾黨創黨主席柯文哲約26％、國民黨主席鄭麗文約23％，鄭麗文是三人當中最低的一位。

韋安認為，必須很坦白說一句：「2026國民黨的選舉危機，其實已經開始出現」。他說，如果在今年上半年、特別是6月底之前，國民黨中央與黨主席（指鄭麗文）的領導問題沒有處理好，那麼2026六都選舉，很可能會出現一個非常嚴重的結果，國民黨可能會輸掉包括原本執政的六都城市，甚至出現丟掉6、7個執政縣市的選舉挫敗。

韋安表示，如果各縣市準備參選的候選人真的想自救，就必須在6月底之前做出政治判斷，盡快與中央的負面包袱切割，回到地方治理與市政政績，形成一波「地方自救的逃命潮」。他示警，否則到了下半年，一旦整體政黨氛圍定型，再想扭轉就會非常困難。

韋安說，選舉從來不是你、我、選民個人喜好問題，而是整體政治氛圍與政黨民意支持結構問題，現在看到的新北民調變化，其實只是第一個警訊。