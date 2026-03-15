從政心境「選舉像丐幫」　韓國瑜談誘惑：選上後大家都說你好帥

▲立法院長韓國瑜出席「模擬Mega City 模擬方城市」營隊。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（15日）受國民黨前主席朱立倫邀約參加「北北基桃Mega City模擬方城市」營隊。韓國瑜致詞時幽默表示，自己是野草型政治人物，開國產車、潔身自愛，當年選舉像丐幫；他強調，政者誘惑多、容易迷失，每天聽人吹捧，「長得不帥，但有一天選上議員、立委後，大家都說你好帥」，因此更要時刻保持警惕，不要忘記自己的初衷，一定要有「複雜的腦、單純的心」，這八字可以作為從政最高準則。

朱立倫首先表示，自己與韓院長有數十年的交情，37歲才擔任立法委員，可是韓國瑜院長32歲就擔任台北縣議員，35歲即擔任立法委員，很令人稱羨。他說，韓國瑜院長的從政歷程高高低低、起起伏伏，有非常多精彩故事，而自己現在就像韓院長的經歷一樣，也正在修煉。

朱立倫也提到，韓國瑜院長非常支持也關心年輕人，其實政治就是一代接一代、一棒接一棒的事情，包括前場分享的蘇俊賓副市長、林奕華副市長，都是20幾歲的時候就加入公共事務的行列，相信在座的學員們未來也很有機會是議員、局長、立法委員，甚至是成為市長。

▲朱立倫邀請韓國瑜出席「模擬Mega City 模擬方城市」營隊。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜則表示，朱立倫有幾個非常好的特質，第一，他永遠不忘年輕人；第二，做人做事非常規矩、非常正派。包括提名不分區立委名單時，提出各政黨中最年輕的立委名單，總是願意讓年輕人嘗試，讓年輕人去做、去學。而今天最難得的是，讓年輕人參與，正如朱立倫所說政治就是一代接一代。

韓國瑜說，政治人物分為「鮮花」與「野草」兩種。所謂「鮮花」，是家庭背景已為其準備好資源；「野草」則是在風雨與困境中成長，一切都得靠自己承擔。他舉例指出，國民黨立委羅智強父親是基隆碼頭工人，徐巧芯父母經營早餐店，都是靠自身努力打拚。他也點名國民黨立委牛煦庭，形容其像非洲草原上的獵豹，眼神充滿拚搏精神，對未來有強烈企圖心；另外他也提到桃園市議員凌濤來自雲林台西，「一看就是野草」，靠自己一路努力打拚。

▲朱立倫、韓國瑜與營隊學員合照。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜認為，台灣資源相對有限，土地僅占全球萬分之三，但工業產值卻名列世界前茅，因此政治人物更應該保持警惕與謙虛，為人民提供更好的公共服務與發展前景。他提醒，有志從政者要記得自己的出身，不要忘記人民的需求與感受，特別是農漁民、勞工及小攤商所面臨的壓力與困難，都應放在心上。

談到從政過程中的誘惑，韓國瑜強調，政治人物一旦擁有權力，很容易在掌聲與讚美中迷失，「長得不帥，但有一天選上議員、立委後，大家都說你好帥」，甚至會被稱讚有才華，因此更要提醒自己保持謙虛，不要因為地位與權力而忘記本心。

最後，韓國瑜表示，從政者必須具備「複雜的腦、單純的心」。面對複雜的公共議題，需要理性思考與能力提出解決方案，同時也要保持單純的初心，避免在權力與誘惑中迷失方向，唯有如此，才能善用人民賦予的權力，為社會帶來更好的發展。