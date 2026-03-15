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草食男暴增！日正妹女大生竟都沒人追　普妹靠1招輕易脫單

矢板明夫透露日本大學校園出現正妹多單身的奇特現象，認為是草食男的數量愈來愈多導致。（示意圖，photoAC）

▲矢板明夫透露日本大學校園出現正妹多單身的奇特現象，認為是草食男的數量愈來愈多導致。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

資深媒體人矢板明夫在自家節目《矢板明夫Newtalk》與網紅坂井日南多大聊台日文化話題，兩人深度解析台日年輕世代交友現況。他們發現兩國男性的草食化情況非常嚴重，感情節奏慢半拍，非要等到女生把話說清楚，他們才敢踏出第1步，而目前愈來愈多日本大學正妹反而最常單身。

正妹女大生為何沒男友?

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矢板明夫引述學界友人的觀察，揭開日本大學正妹單身的真相。原來外貌越出色的女生越不願主動示愛，這在草食男滿街跑的年代，簡直是戀愛死穴，導致校園出現正妹獨守空閨、普妹穩定交往的奇觀。這種現象的關鍵在於草食男的性格特質，矢板明夫表示，草食男鮮少採取行動，沒有明顯暗示絕對不會踏出第一步，而漂亮女生往往比較矜持，大多不肯主動告白，總覺得男生應該先開口，沒想到卻等不到草食男的追求。

普妹為何容易拖單?

有趣的是，那些條件普通的女生反而能精準獵捕草食男。由於草食男缺乏主見，面對女性的主動追求往往半推半就，不懂得如何拒絕，最後反而讓積極派的女生在戀愛市場中大獲全勝。

台日女性大不同

坂井日南多最後提到，台灣女生在職場與學歷上的企圖心讓人印象深刻。許多日本女性選擇當家庭主婦，因此畢業後就選擇結婚，或者結婚後就離開職場進入家庭相夫教子，對事業比較沒有企圖心；而台灣女性展現出的獨立自主與主動權，讓男女交往這件事不只是浪漫邂逅，更像是一場實力的較量。


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