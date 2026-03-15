穿越600年前？「刘德華」簡體字刻在南京明城磚　

▲簡體字「刘德華」出現明代南京明長城 。（圖／翻攝 人民網）

記者任以芳／綜合報導

「給我一杯忘情水，換我一生修城牆？」近日，一塊印有「刘德華」字樣的南京明城磚在社交媒體紅了。這塊跨越600年的城磚，不僅與天王巨星「撞名」，更因其上面刻著現代感十足的簡體「劉」字，引發大陸網友熱議，南京市城牆研究中心專家特地揭秘。

陸媒《澎湃新聞》引述《人民網》報導，今年是大陸南京明城牆肇建660週年。來自南京市日前推出的一部《城牆與家國》主題思政片，相關內容介紹當時的「物勒工名」制度，出現一段「刘德華」銘文城磚片段，引起大陸網友注意。

這塊住在南京城牆博物館的「網紅」城磚，銘文清晰地寫著「捴甲黃原亨 甲首刘德華...造磚人夫刘德華」。此「德華」非彼「德華」，這塊城磚意外「撞名」香港天王劉德華火遍大陸網路。簡體字的「刘德華」銘文城磚成為大陸南京明城磚的一大特色。

▲ 劉德華是當時燒製城磚青年。（圖／翻攝 人民網）

有趣的是，雖然相隔6個世紀，這位明代的劉德華是位斜槓青年，他不僅是基層管理者「甲首」，還親自上陣擔任「造磚人夫」，也就是直接參與燒制城磚工役的百姓，幫當時皇帝朱元璋修長城。

大陸網友最大的疑問莫過於，明朝不是應該用繁體字嗎？為什麼這塊磚上的「刘」字卻是簡體？南京城牆研究中心專家夏慧解釋，600多年前，南京明城牆建設規模宏大，採用「物勒工名」制度，責任必須落實到人。為了印製方便，書寫者和刻工往往會使用民間流行的「俗字」，也就是筆劃更簡單的簡體字，好讓工作快一點。

據文獻記載，魏晉南北朝時期，除了當時通行的正體字（官方認可的規範漢字）外，常用的楷體漢字中已有一些形體比較簡單的字在民間流行，隋唐五代俗體字逐漸增多，宋元以降俗體字在民間更為流行，1949年新中國成立後國家著手推行簡化字。

元末明初，朝廷並沒有對磚文的字體、版式進行嚴格要求，甚至不要求避諱，如「洪武元年」銘文城磚的「元」字就沒有避諱朱元璋的姓名。這為當時的磚文製作提供了較為寬鬆的環境，也使後代今天能看見各式豐富多彩的磚文。

據介紹，南京城牆磚文中現已發現300多個俗字，包括簡體字、異體字等，充分體現了漢字在民間使用中的豐富性與傳承性。其中較為常見的，與現行簡化相同的文字除了「劉」，還有時、萬、寶等，涉及人名、地名、官職、身份等信息。