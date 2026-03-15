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陸前兩月出口大增！迎「十五五」開門紅 　陸央媒：外貿仍須警惕

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸2026年外貿根據海關最新數據顯示，今年前兩個月進出口實現「十五五」開局之年的「開門紅」。在外部環境複雜多變的情況下，儘管受到對美貿易下降16.9%的挑戰，透過「西方不亮東方亮」的戰略重塑，大陸與東盟、歐盟及「一帶一路」國家的貿易互嵌，已成為對沖外部風險的穩定器。不過，受春節錯位等技術因素影響，外貿運行仍須警惕「高開低走」風險，未來將聚焦防止「內卷式」出口，提升外貿的含新量與含智量，確保高品質發展。

大陸官媒《經濟日報》今15日報導指出，根據海關數據，今年前兩個月，外貿進出口以18.3%的同比增速重回兩位數增長，出口更是超預期大幅增長19.2%，實現「十五五」開局之年的「開門紅」。在外部環境複雜多變的情況下，這份成績單延續去年以來外貿頂壓前行、穩中向好的態勢，更向世界展示了中國製造的強大韌性。

報導提醒，此次出口出現爆發式增長，深究原因，主要與春節錯位、去年基數偏低等短期技術性因素緊密相關，未來外貿運行可能呈現「高開低走」態勢。「須保持清醒認識，絕不能因前兩個月數據而盲目樂觀。」

報導表示，與經濟結構向新向優相呼應，大陸外貿進出口的結構也在持續優化，新的市場優勢加快積聚，支撐外貿增長的內生動力不斷增強。今年前兩個月數據清晰勾勒出上述趨勢：高附加值的機電產品出口增長24.3%，其中汽車出口數量、金額分別增長57.9%和67.1%，高技術產品出口增長26.9%，特別是在全球人工智能投資熱潮下，以晶片為代表的集成電路出口金額增長約七成。

報導指出，值得關注的是，大陸貿易「朋友圈」正經歷戰略性重塑。在前兩個月大陸對美國進出口下降16.9%的挑戰下，對歐盟、東盟及共建「一帶一路」國家的進出口分別增長19.9%、20.3%和20%。這種「西方不亮東方亮」的格局，有效對沖了外部市場的「脫鉤斷鏈」風險。同時，民營企業以22.8%的增速穩居外貿第一大主體，成為大陸外貿韌性的微觀基礎。

報導提醒，展望全年，大陸外貿面臨的風險挑戰也如影隨形。首當其衝，外部需求放緩與地緣政治的持續發酵。世界貿易組織等國際組織預測，2026年全球貨物貿易量增速可能放緩。部分國家以「去風險」為名，仍在推動規則壁壘、技術封鎖，「脫鈎斷鏈」的風險不僅存在，面臨進一步升級的風險。特別是近期地緣衝突的升級，對國際貿易運輸形成直接擾動，對供應鏈穩定性造成威脅。

為此，大陸今年《政府工作報告》明確部署「推動外貿穩規模優結構」，引導企業從價格競爭轉向品牌與技術競爭，利用大數據與人工智慧賦能傳統貿易，防止「內卷式」出口，提升外貿的「含新量」與「含智量」。

大陸官方強調，未來將繼續做大貿易「朋友圈」，積極擴大中間品貿易規模，將大陸供應鏈深度嵌入全球體系。同時，大陸將發揮超大規模市場優勢，在穩出口的同時擴大優質消費品與先進設備進口，推動外貿均衡發展，確保在高品質發展的航道上穿越風浪、穩健前行。

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