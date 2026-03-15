劍龍稜驚傳山難！波蘭男骨折受困稜線　瑞芳警消入山救援脫困

▲外籍登山客受傷受困劍龍稜，瑞芳警消入山搜救護送下山。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區知名登山路線「劍龍稜」昨（14日）下午發生登山意外！2名外籍登山客攀登555峰至半平山稜線時，其中一名波蘭籍男子疑似受傷無法行走。警方接獲通報後，立即會同消防人員入山搜救，歷經數小時努力，成功找到傷者並固定傷勢，晚間順利護送下山，隨後送往基隆長庚醫院治療，所幸生命徵象穩定。

警方表示，14日15時28分接獲110通報，指2名外籍登山客在瑞芳區劍龍稜步道555峰至半平山之間稜線登山時，其中1人疑似手部受傷。瑞芳警分局隨即派員會同消防局瑞芳及九份消防分隊、警義消等共11人展開救援，並分別自茶壺山登山口及草山戰備道半平山登山口入山搜尋。

救援人員於16時50分接觸到受傷登山客，經檢視為波蘭籍男子GRZEGORZ（2002年生），疑似左肩胛骨骨折。救援人員先行固定傷勢，隨後協助護送下山，最終於19時55分順利將傷者帶離山區，再由救護車送往基隆長庚醫院治療。警方指出，同行友人為立陶宛籍男子ROKAS，並未受傷。

瑞芳警分局提醒，劍龍稜地形陡峭且部分路段具挑戰性，登山民眾應做好行前準備，評估自身體能並注意安全，避免發生意外。