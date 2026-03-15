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花蓮翁雨夜迷途！全身發抖「忘了我是誰」　警助找到家人帶回

▲▼員警比對資料後聯絡到老翁妻子並將他們安全送回家。（圖／新城警分局提供，下同）

▲員警比對資料後聯絡到老翁妻子並將他們安全送回家。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城鄉一名老翁日前晚間一人在街頭徘徊且神情徬徨無助疑似迷途了，當時氣溫甚低且下著雨，老翁全身發抖，所幸遇到轄區巡邏員警協助，經帶返警所比對資料聯繫到家屬安全帶回家。

當晚新城警分局嘉里派出所執行事故防制勤務，巡經新城鄉嘉里三街與嘉里四路口時，發現老翁神情緊張、面露徬徨地在路旁徘徊，疑似需要協助，隨即上前關心。

▲▼員警比對資料後聯絡到老翁妻子並將他們安全送回家。（圖／新城警分局提供，下同）

經詢問後，老翁疑似有失智情形，表示當天晚餐後外出散步，卻忘記返家的路，也無法說出自己的身分資料，只記得妻子的名字。

由於當時氣溫低且下起雨來，老翁衣著單薄且全身發抖，曾員見狀立即將其帶返派出所安置休息，並依老翁提供的有限資訊查詢相關資料。

在員警耐心查找及比對下，終於成功聯繫上老翁的妻子，其妻趕到派出所確認老翁平安後，不斷向警方表達感謝，並表示家人當時已分頭外出尋找老翁，對警方即時協助深表感激，隨後由曾員護送老翁平安返家，防止意外的發生。

新城警分局呼籲，若家中有失智或年長者，建議可向相關單位申請配戴「防走失愛心手鍊」，並多加留意長輩動向，避免讓其單獨外出，以防發生走失情形。
 

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