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3月20日「三大吉兆聚首」命理師：這天不拜整年白拜！祭拜吉時曝

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／ETtoday資料照）

▲拜拜吉時為上午5點到下午1點。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

民俗專家王老師指出，今年3月20日被視為特殊日子，這一天同時遇上「龍抬頭」、農曆「頭牙」以及春分節氣，屬於少見的能量匯聚日，因此被稱為「三大吉兆聚首」，數十年難得一見，這天參拜最大吉時為上午5點到下午1點，如果這天不拜拜的話，等於一整年都白拜了。

祭拜黃金8小時

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民俗專家王老師表示，3月20日也是俗稱的「頭牙」，不少商家與上班族會選擇祭拜土地公，象徵新一年事業與財運的起點。傳統諺語中有「頭牙沒做，尾牙空」的說法，意指若在年初重要祭拜日未祈福，年底成果可能不理想。特別是希望在今年衝刺業績、轉換跑道或創業的人，建議把握這個時間點。

王老師提到，最好的祭拜時間為清晨5點到下午1點之間，供品多以單數水果與甜食為主。許願時要清楚說明目標內容與方向，並搭配日常善行，「才能與龍抬頭，生生不息的能量深度共振，今年將翻身衝刺的人，這天就是你的轉運分水嶺」。

3生肖超旺有貴人

命理師柯柏成也分享，2026年的春分在陽曆3月20日晚上10時45分42秒交節氣，農曆是二月初二龍抬頭的日子；生肖屬「豬、兔、羊」得到天地正氣的強力加持，貴人運強，容易心想事成；而生肖屬「牛、羊、狗、龍」要注意健康。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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