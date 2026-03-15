夫招募單男NTR愛妻：想到就興奮！妻受不了離婚　他提告吞敗

▲桃園人夫有NTR傾向，認為招募來的男子和妻子發生感情，不滿提告但敗訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人夫有NTR傾向，上網徵求單男與妻子小芸(化名)約會，事後卻將應徵者阿偉告上法院求償50萬，認為他只同意身體、單次的關係，阿偉和小芸卻背著他發展成情侶互動，也導致他與小芸的婚姻告終。不過桃園地院認為，小芸和阿偉的鹹濕對話和貼身熱舞，都在人夫應徵單男所同意的範圍下，小芸也表示兩人會離婚，主要是受不了人夫的特殊性癖好，判阿偉沒有侵害配偶權，不用賠償。可上訴。

人夫表示，他和小芸結婚多年，2024年9月一度談及離婚，溝通中他坦承自己可能有NTR傾向，小芸則為了迎合他的喜好，開始在推特上與男網友聊天、見面，因而認識男子阿偉。他雖有同意小芸和阿偉外出喝飲料1次，但後來阿偉明知他已不同意兩人再見面，仍持續和小芸有超越友誼的曖昧言行，甚至在2024年11月17日拍攝與小芸的親密互動，內容為小芸在KTV包廂內，當眾跨坐在阿偉大腿上熱舞，過程阿偉的手多次觸碰小芸腰、臀，還出現把頭埋在胸部的動作。他當天看到影片後深受打擊，隔日就與小芸離婚，認為阿偉嚴重侵害他配偶權，應賠償他50萬元。

人夫也提出阿偉和小芸的訊息對話，包含阿偉說「反正前戲不是專攻啦是全身還有讓妳放鬆心情等著接受○入」、「所以妳要撐住讓妳ㄍㄠ ㄔ」、「時間到退房我還沒到就去對面等我」、「我要抓抓」，小芸也說「到時候要叫我老公支援嗎」、「可惜你不在，不然我要抱抱睡」，另還有「剛好喝醉，旁邊有汽旅」，阿偉則回應「昨天那間喔」、「現在是要汽車旅館勘查喔」等語。

不過阿偉在審理時表示，他在推特應徵上單男後，只與小芸見面兩次，且都有其他網友在場。第一次去居酒屋吃宵夜時，甚至由人夫親自接送小芸，過程他們夫妻也隨時保持連絡。至於他和小芸熱舞的影片，則是在KTV聚會時，某網黃友人想向小芸學習舞蹈，小芸才請他配合教學，示範後兩人並沒有其他互動。小芸是受不了丈夫的性癖好、偷看她手機和銀行存款的行為才離婚，兩人婚姻早有裂痕，不該對他求償。

▲人夫因有NTR傾向，在妻子同意下上推特徵男。（示意圖／CFP）

人夫則辯稱，就算他曾要求小芸和別人上床，那也僅止於身體、單次的關係，何況小芸也沒有成功和其他男人發生性行為，他也不知道自己是否真的希望小芸這樣做，因此他的NTR傾向只存於想像，並沒有證實。然而阿偉卻和小芸發展成互相傾訴感情、瞞著他私下見面等情侶互動關係，已不是3人約定許可的範圍，且除了第一次見面，小芸和阿偉都沒遵守約定回報，難認他們的行為都有經過他同意。

法官則認為，阿偉和小芸雖逾越一般朋友的社交行為，然而根據夫妻倆對話紀錄，人夫在招募單男前，小芸有請人夫考慮清楚，並表示自己是為了配合人夫，真的不行她會拒絕，後續兩人也討論讓小芸和他人發生性行為等事宜，人夫更表示想到這件事「就會感到興奮」，教導小芸在與他人性愛過程要說什麼話、用什麼方式，並互傳應徵者的性器官照片討論，可見兩人對於親密關係的排他性，與一般社會觀念不同。

法官指出，阿偉應徵單男並和小芸互動，都是在人夫的同意下所為，就算人夫反悔，也無證據顯示阿偉知道，另外在認識阿偉前，小芸和人夫就討論過離婚，小芸也表示兩人會離婚，原因與她受不了丈夫的特殊性癖好有關，判定阿偉並無侵害配偶權，判他免賠。可上訴。