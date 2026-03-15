合體北北基桃首長辦營隊不邀鄭麗文　朱立倫：未來有需要會拜託

▲朱立倫邀韓國瑜出席「模擬Mega City 模擬方城市」營隊。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨主席朱立倫昨起一連兩天舉行「模擬Mega City模擬方城市」營隊，邀請北北基桃4位國民黨市長及參選人與會，但卻沒有邀請現任國民黨主席鄭麗文，被問到是否要做出「市場區隔」？朱立倫今（15日）回應，這兩天是要培育年輕人的青年營團隊，團隊主要是針對北北基桃Mega City，當然一定是與這些縣市合作；他說，將來一定還會有很多活動，鄭麗文是領導國民黨整體黨政的方向，一定是表示祝福，這些工作上如果需要黨的支持，也會拜託鄭主席。

另外，鄭麗文昨出席「和平時講」系列論壇活動時表示，不會為了民進黨的支持者改變立場，「我要的是主流民意，只要超過半數民意支持和平、交流，我選舉就會贏」。朱立倫對此表示，每一個政黨都在努力，過去自己擔任過多年的國民黨主席，都是希望國民黨能贏得選舉，因此也以一樣的心情祝福鄭主席，希望大家團結努力，年底的選舉爭取更多選票。

朱立倫說，像是昨天國民黨新北市長參選人李四川提出的北北基桃觀光周遊券，今天就引起很多迴響，大家更關心的是好的治理政策，公共政策經過討論最後大家來採用，與TPASS一樣最後能獲得採用，這是民眾最期待的。

至於前黨內智庫副執行長凌濤曾多次提出軍購條例至少9000億元的主張，但仍未被討論與採納，朱立倫則說，國家安全不分黨派，作為台灣的一份子、中華民國的國民，一定是全力支持國防相關所需的預算，相信立委們最後也能獲得共識，針對台灣需要的國防預算予以全力的支持。

韓國瑜到場時則未停下腳步受訪。

