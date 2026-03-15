男揮刀怒殺同志愛侶！死者爸曝「中午就來過」：早不同意2人交友

▲黃父受訪時表示，早就不同意兒子與姚男交友，還要兒子遠離他。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南14日晚間傳出同志情殺，一名姚姓男子近日感染性病，懷疑遭就讀大學、24歲的同性伴侶黃男傳染，憤而埋伏趁黃男下班時當面對質，但卻遭冷回「我沒有性病，不是我傳染的」，姚因此憤而持預藏的水果刀朝頸部、腹部猛刺，導致黃男慘死。黃父今(15日)痛哭表示，14日中午姚男還有到家中找兒子，被他請離後一臉憤恨，「感覺打算要報復的樣子。」

黃父表示，當初看到姚男時，第一印象就不太好，覺得這個人心術不正、打扮邪裡邪氣，因此不樂見兒子與他交友，還不斷告誡兒子離他遠一點，「家裡的人都覺得，這個人不能交朋友，感覺怪怪的，我也要兒子漸漸與他疏離。」

黃父說，兒子還在就讀大學，平時沒有課的空檔就會到新光三越小北店的美食街打工，14日當天中午，姚男還有到家中按鈴表示要找黃男，當時是黃父應的門，見到是姚後當即表示兒子不在家，並將他請離，當下就覺得姚男很不高興、一臉凶象，有疑似要報復的樣子。在姚男離開後，黃父還打電話告知兒子，兒子當時回應父親，「如果他再來亂，你就報警，不要理他。」

未料晚間再接到電話，竟會是天人永隔的惡耗，「兒子也跟我說，有漸漸跟他(姚)疏遠，偏偏他又一直要來找兒子，然後事情就發生了，我就接到電話，說兒子被殺了……。」講到激動處，黃父忍不住痛哭落淚、泣不成聲。黃父說，姚男身材瘦小，而兒子身高有180公分，不願相信兒子竟會遭姚男持刀砍殺；對於同志伴侶一事，黃父則認為2人只是好朋友，兒子沒有同志傾向，也否認姚男指控傳染性病。

▼黃父說到激動處忍不住落淚，泣不成聲。（圖／記者林東良攝）