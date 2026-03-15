影／網友Tag總統許願！賴清德真的會看到　本尊登門祝福百歲阿嬤

▲一位網友在社群平台Tag總統，希望能為自己將百歲的阿嬤送上祝福，賴清德真的看到了，他親自登門拜訪。（圖／賴清德臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德15日表示，他今年過年，接到一項很特別的任務，許多返鄉的年輕朋友，在社群平台上標記他，希望能替家中的長輩送上祝福；其中，一位網友冠廷的發文，讓他印象深刻，說阿嬤明年就要滿百歲，還跟阿嬤說：「阿德我很熟。」約好重陽節那天，要安排合照。對此，賴清德近日真的登門拜訪，兌現這個約定。

賴清德說，冠廷這份孝心，讓他深受感動，前幾天前往雲林見證水利工程的啟用、在行程中抽空拜訪他們一家人，提早兌現這個約定。他說，冠廷阿嬤一生務農，用勤懇的雙手撐起家庭、拉拔孩子長大，這也是許多台灣長輩一輩子打拚的縮影。

賴清德表示，冠廷一家告訴他，阿嬤很感謝政府推動的長照政策與老農津貼，讓長輩晚年能安心、有尊嚴地生活，他也很有感觸；因為執政團隊推動的各項政策，正是希望讓辛勞一輩子的長輩，都能安穩生活。

賴清德指出，很多人說，台灣人就像《動物森友會》的島民一樣熱情，一句留言、一個標記，就能牽起一段真實的緣分，所以大家把這樣的行動稱作「動森島民出任務」；他強調，他會記得這次「任務完成」帶來的感動，繼續努力，照顧在台灣這片土地上的每一個人。