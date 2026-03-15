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1.5小時玩完全園！週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

知名遊樂園六福村，有民眾周末前往發現遊樂設施都不用排隊，且空位很多，引發網友熱議台灣遊樂園困境，圖為六福村外觀。（翻攝自六福村臉書）

▲原PO周末到六福村遊樂園，發現遊樂設施都不用排隊，且空位很多，引發網友熱議台灣遊樂園困境。圖為六福村外觀。（翻攝自六福村臉書）

圖文／鏡週刊

全台都有知名大型遊樂園，每逢連續假期幾乎都擠爆，不過，一名網友昨（14日）週六前往六福村，發現熱門設施「大海怪」幾乎沒人座，原PO分享照片直言，只花一個半小時就玩完整個園區的設施。貼文引發熱議，網友紛紛點出台灣遊樂的問題，包括設施老舊、地點偏遠、主題性差、食物又貴，和迪士尼擁有知名IP相比，缺少讓遊客回訪的吸引力，最後只有學生畢旅會一去再去。

遊樂設施不用排隊　可一坐再坐

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一名網友昨日在Threads發文，並曬出照片，只見六福村南太平洋區的「大海怪」遊樂設施，17個座位只有2名遊客搭乘，看起來顯得空蕩。由於昨日是周六，原PO不禁感嘆：「樂園真的經營得很辛苦。」

原PO補充，昨天只花了一個半小時，幾乎就玩遍六福村的遊樂設施，甚至不用下來重排，直接啟動再坐一次，甚至下午2點離開，停車場也很冷清。

食物貴、設施舊　網友點出問題

貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言表達看法，「什麼也沒更新，也沒特色，也沒創意」、「我們是幾個月前去的，六福莊一個晚上就要一萬五左右，應該也不是能常常去」、「主要是餐廳的東西貴又難吃…可以接受貴 但不能接受貴又難吃啊」、「去過日本迪士尼完全不會想去台灣遊樂園、氣氛營造程度差太多了」。

更有網友直接整理台灣遊樂園4個問題，「1.設施老舊不是常故障就是維修；2.地點偏遠又多山區交通麻煩；3.主題性差不吸引人回流；4.遊樂園食物貴我可以接受但遊樂園無聊餐點又像盤子一樣那就不能接受了。」該網友指出，台灣遊樂園沒有引進環球影城或迪士尼這類知名IP，最後變成只有學生畢旅會一直去的地方。

遊樂園人氣排行　六福村位居第四

根據觀光署統計去年各大遊樂園排行榜，高雄義大世界以501萬3809人次奪冠，成為最受歡迎的遊樂園；六福村以107萬2686人次排在第四，第五名是劍湖山世界，也有100萬6092人次。

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