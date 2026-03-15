嗆沒國民黨統治怎麼有賴清德？　朱立倫：幾十年保衛、建設台灣

▲朱立倫上午出席「模擬Mega City 模擬方城市」營隊。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

​賴清德總統昨日出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，回顧二二八事件、白色恐怖等事件時強調，總統直選並非制度恩賜，而是台灣人民長期抗爭與不惜犧牲才得來，並稱國民黨對待台灣人民比日本殖民還差。國民黨前主席朱立倫今（15日）受訪反問，沒有國民黨執政、民主台灣與總統直選，賴清德總統怎麼來的？哪有今天民進黨執政？如果沒有國民黨那幾十年的統治，能夠讓台灣守下來、保衛了台灣、建設了台灣，那台積電怎麼來的？

賴清德昨出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會時表示，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。

朱立倫今日邀請立法院長韓國瑜出席青年領袖培育營談立法院朝野攻防，針對總統賴清德稱國民黨政府來台後「對待台灣人民比殖民統治的日本還要差」時感嘆，台灣就是一個台灣，大家都是一家人，結果為什麼要這樣子製造仇恨、製造對立？

朱立倫認為，應該以感恩的心，如果沒有國民黨那幾十年的統治，能夠讓台灣守下來、保衛了台灣、建設了台灣，那台積電怎麼來？國民黨更是讓台灣全面民主化，能夠國會全面改選、總統能夠直選，如果沒有國會全面改選、總統直選，難道有今天的民進黨執政嗎？那賴清德總統是怎麼來的？「你不要忘了，30年前是國民黨執政，否則哪有今天的民進黨執政。」

