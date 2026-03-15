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社會 社會焦點 保障人權

北宜公路轎車撞山壁起火狂燒　駕駛輕傷逃生車流一度回堵

▲張男獨自開車行經北宜公路，不明原因發生自撞，車輛隨後起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男獨自開車行經北宜公路，不明原因發生自撞，車輛隨後起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市坪林區北宜公路今天（15日）上午發生火燒車案，一名男子開車行經56.3公里處，不明原因車輛突然失控，自撞山壁後停在路中，隨後整輛車開始起火燃燒，男子立即從車內逃出，並撥打119求救；警消抵達，迅速將火勢熄滅，男子僅受到輕微擦挫傷，並表示不需送醫，事故原因仍待警方進一步釐清。

據了解，住在台北市北投的32歲張姓男子，早上9時許獨自開車準備前往坪林遊玩，途中沿著新店北宜公路往坪林方向行駛，行經56.3公里處時，張男自稱車輛突然失控打滑，直接偏移往山壁撞上，回神過來時，安全氣囊就已經爆開，自己才急忙從車內逃出，隨後車輛開始起火燃燒。

▲張男獨自開車行經北宜公路，不明原因發生自撞，車輛隨後起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消抵達，迅速將火勢熄滅，但現場交通已受到嚴重影響。（圖／記者陸運陞翻攝）

張男順利逃出車內，隨即撥打119求救，但因車輛打橫於路中，雙向2線車道都受到不小影響，造成嚴重回堵。警消抵達，迅速將火勢熄滅，經檢傷張男表示不需送醫。後續警方依規定繪製現場圖，隨即排除事故車輛，才順利恢復現場交通順暢，而張男經檢測並未發現酒駕情況，確切肇事原因仍待進一步釐清。

▲張男獨自開車行經北宜公路，不明原因發生自撞，車輛隨後起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消將火勢離滅，並將車輛拖離現場，恢復交通順暢。（圖／記者陸運陞翻攝）

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