iPhone「崩潰1狀況」　一票果粉氣炸：以為老了！解決方法曝光

▲一票Phone用戶抱怨鍵盤最近變得容易打錯字。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

超容易打錯字！一名網友表示，最近用iPhone打字時常常出現錯字，讓他懷疑是不是自己的錯覺。貼文引發大量果粉共鳴，「以為自己老化了」、「看來不是我手指變粗，大家都一樣」。對此，用戶可嘗試4招來解決，包括點選「繁體中文（五南國語文或辭典）」、關閉自動修正與動態調整，以及重置鍵盤辭典。

一名網友在Threads抱怨，最近用iPhone打字時常常出現錯字，像是明明已經按對鍵，系統卻跳出其他字詞，或是自動選字出現奇怪結果，讓他越打越困惑，因此忍不住詢問，「為什麼最近iPhone鍵盤越來越容易打錯字？我的錯覺嗎？」

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狂打錯字！大票果粉崩潰：以為自己老化了



文章一出，釣出一票苦主哀號，「終於有人跟我一樣了，我以為我手有什麼問題」、「我倒是一直按到鄰近字，懷疑是我變胖的關係嗎」、「打『我』第一個出現『喔』」、「尤其只要選完字之後，刪除一個注音，前面全部自動選好的字全部都會亂七八糟」、「原來不是我的問題，以前打字超快，現在還被人嫌打字太慢是老人家，明明就是哀鳳的問題」、「我甚至懷疑過是不是鍵盤變小」。

針對此情況，也有網友分享，「打開辭典，把全部勾勾取消試試看」、「剛剛看了一下辭典被選成繁體中文（香港）－英文」。也就是說，用戶可以打開設定→一般→辭典，要點選「繁體中文（五南國語文活用辭典）」，若已經打勾，可以取消再勾選一次。

▲點選「繁體中文（五南國語文或辭典）」。（圖／記者劉維榛攝，下同）



此外，YouTube頻道「Michi NekoMichi」也曾反映類似狀況，表示明明按的是「U」鍵，系統卻將其辨識為「J」，並提供以下兩種解決方式：關閉鍵盤的自動修正功能，以及停用動態調整，步驟如下：

．「設定」>「一般」>「鍵盤」，關閉「自動修正」



．「設定」>「一般」>「鍵盤」，關閉「動態調整」

▲關閉滑動輸入與自動修正。

若上述方法仍無法解決問題，科技網站「瘋先生」進一步指出，使用官方內建的「重置鍵盤辭典」功能效果最為顯著。此操作會將鍵盤的學習記錄還原至iOS出廠預設狀態，清除所有累積的錯誤輸入習慣，讓輸入法從頭學習使用者的打字模式。

．「設定」>「一般」>「移轉或重置 iPhone」，點選「重置」後，選擇「重置鍵盤辭典」即可

▼重置鍵盤辭典。

