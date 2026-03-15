北市近期3起「假虛幣交易搶案 」　警：勿攜大量現金淪肥羊

記者張君豪／台北報導

近期台北市屢屢發生歹徒假借虛擬貨幣交易名義誘騙民眾面交現金行搶，近期已經發生3起行搶案件。北市警局指出，相關案件近期接連發生，警方已成立專案小組偵辦並拘提涉案人員到案，提醒民眾進行虛擬貨幣交易時應循合法程序，避免落入行搶歹徒設定好的犯罪陷阱。

▲北市近期三起假虛幣交易真搶案，警方火速破案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

北市警方指出：近期偵破3起以虛擬幣商面交衍生的搶奪案件。案件發生後，警方均火速成立專案小組，調閱監視器並追查相關線索，迅速掌握涉案人員行蹤，並在短時間內拘提犯嫌到案。歹徒多假冒個人幣商，透過社群媒體或通訊軟體與被害人接觸，誘使民眾攜帶大量現金進行場外交易，伺機行搶。

警方歸納相關案件常見手法，大致可分為三個階段。首先是「誘騙上鉤」，歹徒常以「免手續費換幣」、「快速出金」或「高報酬投資」等說法，在Facebook、LINE或Telegram等社群平台接觸民眾。

其次是「要求面交」，以「內部專案」、「保密交易」或「熟客專屬換幣」等名義，要求被害人攜帶現金至指定地點交易，但這些虛幣場外交易，並未如正規交易平台或金融機構、交易所般有保障。當被害人現身後，歹徒即趁機搶奪現金，或利用人數優勢、辣椒水、棍棒等方式強取現金。



警方提醒民眾，如有虛擬貨幣交易需求，應透過合法虛擬貨幣交易所，銀行虛擬貨幣服務辦理。依《洗錢防制法》第6條規定，未完成洗錢防制登記者不得提供虛幣交易服務，金管會亦已公布合法業者名單供民眾查詢。警方指出，合法虛幣業者不得以現金方式向客戶收取款項，交易應以轉帳方式進行。



警方呼籲，民眾切勿因貪圖低手續費進行私下虛幣場外交易，以免誤收來源不明資金或虛幣，導致帳戶遭凍結，甚至涉入刑案；若攜帶大量現金面交，也可能遭歹徒覬覦危害自身安全。警方提醒民眾牢記「不約私下現金交易、不信陌生幣商、不使用來路不明APP」方可確保自身財產安全。

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