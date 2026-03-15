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懷疑遭傳染性病！台南同志情殺「刺頸破腹」　檢相驗死者遺體

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市14日舉辦「第9屆台南彩虹遊行」，未料同日晚間10時許竟傳出同志情殺案，一名姚姓男子(24歲)不滿疑遭黃姓男友(24歲)傳染性病，14日上午先在家中嘗試輕生未果，晚間又前往姚男上班地點等候下班，要黃給個說法，未料卻遭對方冷處理，姚因此份而持刀朝頸部、腹部猛刺，導致黃男重傷倒臥血泊中，送醫搶救後於15日凌晨1時許宣告不治。今(15日)檢警相驗遺體，家屬也到場，神情哀戚。

▲▼ 台南24歲男子遭男友殺死，今相驗父親受訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲死者黃男父親到場相驗，神情哀戚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方初步調查，姚男與黃男為同志情侶，兩人交往期間多次發生關係，但日前姚男檢驗出感染性病，懷疑遭黃姓伴侶傳染，姚憤而質問，但黃卻冷回「我沒有性病」，強調不可能傳染，2人為此多次發生爭執，進而疏離。14日上午姚男嘗試在家中輕生，遭家人即時發現並救回。

姚男輕生未果後仍忿忿不平，14日晚間買好水果刀後前往黃男公司等候其下班，並當面對質要求黃給說法；黃見到姚後，冷回「我沒有病、不是我傳染的」，隨後即徒步離去。姚見狀後一路尾隨，最終於西門路四段一處騎樓持刀朝黃男頸部、腹部猛刺數刀，造成腹部有4*4公分傷口臟器外露、頸部也割出2*2公分傷口，黃男當場倒臥在血泊中，經送醫搶救後仍於15日凌晨宣告不治。

警方獲報到場時，姚男仍在現場未逃離，當場遭到逮捕，今(15日)偵訊後依殺人罪移送。檢方稍早也對黃男遺體進行初步相驗，家屬接獲通知到場，神情十分凝重。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼姚男稍早依殺人罪移送。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南男子懷疑被男友傳染性病，憤而持刀殺害對方。（圖／記者林東良翻攝）

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