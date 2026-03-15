陸制定地方財政補貼「負面清單」　專家：整治內卷、防範地方債

▲大陸國務院總理李強。（圖／達志影像）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強13日主持召開國務院常務會議，通過《國務院2026年重點工作分工方案》。會議提出，將對地方財政補貼實施「負面清單管理」，制定全國統一的地方財政補貼負面清單。

會議提到，規範地方財政補貼政策，對維護公平競爭市場秩序、縱深推進全國統一大市場建設具有重要意義。要在前期工作基礎上，對地方財政補貼實施負面清單管理，制定全國統一的地方財政補貼負面清單，進一步明確地方政府禁止實施財政補貼的具體情形。

根據《每日經濟新聞》報導，北京師範大學教授萬喆指出，推動負面清單管理，首先是基於建設全國統一大市場的需要，重要任務之一是破解地方無序競爭的核心堵點，各地在招商引資過程中存在各類獎補返還政策，形成「政策窪地」，人為設置了要素流動的市場壁壘，違背了競爭中立原則，這被視為區域間「內卷式」競爭的表現之一。

萬喆提到，《公平競爭審查條例》等已明確規定，沒有法律、行政法規依據或者未經國務院批准，不得給予特定經營者選擇性、差異化的財政獎勵或者補貼。

萬喆指出，不規範的財政補貼導致資源配置失衡，獲得財政資源的本地企業相比外地企業獲得成本優勢，造成市場扭曲。部分企業因此「僵而不死、大而不強」，形成惡性競爭；同時出現政策套利現象，尤其是部分本地關係企業形成「政策依賴」，導致財政資金使用效率低下。

萬喆提到，還有一大目的是防範與化解地方債務風險，當前地方財政承壓，在土地出讓收入下行、剛性支出壓力較大的背景下，違規財政補貼直接造成財政收入流失，若支出擴張且低效，一方面將加重地方政府隱性債務負擔，另一方面會擠佔「三保」等重點領域財政資源，影響民生保障。

萬喆認為，從宏觀層面看，這是建設統一大市場的需要；從中觀層面看，旨在進一步「反內卷」，打破地方保護和市場分割；從微觀層面看，則是為了梳理地方財政秩序，緩解地方財政壓力。

萬喆強調，規範地方財政補貼政策重要意義，具體而言，首先是築牢全國統一大市場的制度根基。這既是完善市場經濟體制的關鍵改革，也是防範化解風險、推動高質量發展的重要舉措。規範財政補貼有助於從制度上破除地方保護和市場分割，終結過去地方招商引資無序競爭造成的惡性「內卷」，打破地域間補貼壁壘，推動商品、資本、技術等要素在全國範圍內自由流動，實現更高效的要素配置。

萬喆還說，今年的政府工作報告也專門提到要「加強項目資金監管,堅決防止低效無效投資」。制定全國統一的地方財政補貼負面清單，可以從源頭堵住違規補貼、盲目補貼的口子，既能有效減少財政資金流失浪費，又能緩解地方財政收支面臨的現實矛盾，「這有助於遏制新增隱性債務，推動地方財政優化支出結構，使資金從低效領域退出，更多投向公共服務、民生保障等領域，落實『政府過緊日子，老百姓過好日子』的要求。」

中國人民大學教授、中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍也說，當前各地為吸引投資推出各類財政補貼等優惠政策，但地方財政日趨緊張，部分補貼承諾難以兌現，甚至出現擠佔民生支出的情況。

趙錫軍還說，各地補貼力度差異造成招商引資的不公平競爭，財政實力強的地區能給出更多補貼，財政緊張的欠發達地區則吸引力不足，進一步加劇區域發展不平衡，形成馬太效應。