賴清德稱國民政府比日本殖民差　翁曉玲批：他可能真不是台灣人

▲國民黨立委翁曉玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對總統賴清德昨表示，國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差，國民黨立委翁曉玲今（15日）批評，試想，如果台灣今天仍被日本統治，台灣人能與日本人平起平坐嗎？台灣可能會有護國神山台積電，成為全球科技產業重鎮嗎？看到賴清德不願見台灣光復，寧可被日本殖民統治的言行， 讓人高度懷疑，他可能真不是台灣人。

賴清德昨在台灣智庫舉辦的「總統直選30周年與民主韌性研討會」致詞。他表示，台灣在過去幾百年，統治者心都沒在台灣。荷蘭在台灣南部，當時台灣是東印度公司生產據點，北部的西班牙統治也是如此；鄭成功來台，台灣是反清復明根據點，而日本殖民台灣則是為了推動東亞共榮圈，至於國民政府來到台灣也一樣，只不過是反攻大陸跳板，「尤其國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差」，這是為什麼前總統李登輝跟作家司馬遼太郎，特別提到台灣人的悲哀，原因就在這裡。

對此，翁曉玲15日批評，「賴清德是台灣人嗎？」昨天語出驚人地說出「 國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差」，試想，如果台灣今天仍被日本統治，台灣人能與日本人平起平坐嗎？台灣人能上學讀書，普遍受國民教育嗎？台灣人均GDP可能超越日本嗎？創造世界經濟奇蹟嗎？台灣可能會有護國神山台積電，成為全球科技產業重鎮嗎？台灣人可能當總統、選出自己的民意代表嗎？

翁曉玲表示，網路上一直有段傳言說，台灣戰後留下許多日本人，目前在台後代有百萬人，其中有不少人組成民進黨派系「新潮流」。看到賴清德不願見台灣光復，寧可被日本殖民統治的言行， 讓人高度懷疑，他可能真不是台灣人。