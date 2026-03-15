桃警雷霆除暴專案結合AI科技　查獲刑案126件逮151人

▲桃園警分局執行「雷霆除暴專案」荷槍實彈執行臨檢。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局執行「雷霆除暴專案」，透過高密度巡邏、路檢及臨檢勤務強力掃蕩各類犯罪，運用AI巡防系統協助辨識贓車及車手提領熱區，可即時警示同仁加強盤查可疑人車，本次專案期間共查獲包括李男竊盜案及姜女毒品等刑案126件、涉案人151人，展現打擊犯罪具體成效。

桃園市政府警察局廖恆裕局長14日晚至桃園分局主持「雷霆除暴專案」勤前教育，勉勵執勤同仁巡邏時提高警覺，注意周邊異常狀況，主動盤查可疑人車，展現積極作為，全力淨化轄區治安。廖恆裕表示，警方運用AI巡防系統協助辨識贓車及車手提領熱區，可即時警示同仁加強盤查可疑人車。若盤檢對象逃逸，勤務同仁可立即通報勤務指揮中心，迅速發動攔截圍捕，以科技輔助警力，提升查緝效率。

埔子派出所轄內長春路某糕餅店，12日遭男子趁店內無人空檔竊取店內財物後逃逸，經過濾鎖定涉嫌人李男，他犯案後設置斷點，再至其龜山區住處躲藏，自以為天衣無縫，14日晚間警方立即找上門，將其緝獲送辦。另外15日凌晨2時許，中路派出所員警執行路攔檢勤務，攔查違規自小客車時，發現車內駕駛姜姓女子及3名乘客均神情慌張直覺有異，經將4人分開盤查詢問，查獲依托咪酯、安非他命等毒品，全案依公共危險(毒駕)及毒品危害防制條例移請偵辦。

本次專案勤務共規劃設置路檢點6處、臨檢點15處，並由警察局外事科、交通警察大隊、保安警察大隊及刑警大隊共同支援，共出動警力104人。專案期間查緝成果如下：一般刑案20件45人、竊盜6件8人、毒品16件18人、通緝29件24人、詐欺35件36人、公共危險20件20人，合計查獲刑案126件、涉案人151人。