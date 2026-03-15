首爾膠囊飯店火災！50多歲日籍女重傷「昏迷病危」　16人下落不明

▲南韓首爾市中區小公洞一處膠囊旅館14日晚間發生大火。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓偶像男團「防彈少年團」（BTS）首場全員回歸演唱會預計21日在首爾光化門廣場舉行，但一周前的昨（14）日晚間，首爾市中區小公洞一處膠囊旅館卻發生火災，該地點距離明洞不遠，造成10名外籍住宿客受傷，其中3人重傷、7人輕傷，包括一名50多歲日本籍女性至今仍未恢復意識，另外還有16人無法取得聯繫。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，火災發生於14日晚間6時10分，地點為位於首爾特別市中區小公洞一棟地上7層樓、地下2層樓的建築物，火勢疑似從3樓開始延燒，並波及4樓，其中3樓及6樓為膠囊旅館。接獲火警通報後，消防人員出動110名、31台設備，經過3小時25分後才將火勢撲滅。

此次火災共造成10名外籍觀光客受傷，3人為重傷、7人則為輕傷。在重傷者中，其中一人為50多歲日本籍女性，目前仍尚未恢復意識；至於另一對男女則在接受治療後恢復意識。另外，7名輕傷者（包括一名20多歲日籍女性）大部分是吸入濃煙而嗆傷，因此並未移送至醫院，而是在簡易醫療站接受治療。

韓媒《YTN News》指出，辦理入住3樓膠囊旅館的旅客共有45人，其中外籍旅客占26人、韓籍旅客占19人。韓媒《紐西斯通訊社》補充，在辦理入住的26名外籍旅客中，扣掉10名輕重傷的旅客後，剩下16人則無法取得聯繫、行蹤不明，因此消防當局正與警方、南韓外交部等相關部門合作，協助以定位搜尋失蹤者下落。

該膠囊旅館以廉價住宿為賣點，每晚約3至5萬韓元（約新台幣641至1069元），鄰近明洞，因此吸引大量外國觀光客住宿。線上平台評論顯示，82%為外語留言。

由於膠囊旅館房間空間狹小，採蜂巢式2層結構，多人共用走道，且旅客攜帶行李量大，甚至有旅客因房間狹小而被迫將行李放置在走道，一旦火災發生時逃生可能受阻，專家指出，這種結構若遇緊急狀況，極易演變成大型災害。

為保護住宿旅客，首爾市府與中區區廳（區公所）在小公洞居民中心設置臨時避難所，並協調附近飯店提供臨時住宿，約120名受災民眾獲安置，其中85人入住臨時設施。首爾中部消防署與南大門警察署今（15）日上午10時起展開聯合勘查，調查火災原因，並針對周邊5家類似膠囊旅館呼籲進行安全檢查與防火設施確認。