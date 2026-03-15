徐欣瑩拋藍竹北民調「分區調查」　縣黨部甩給中央裁定

▲國民黨立委徐欣瑩。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蘇靖宸／台北報導

國民黨2026新竹縣長初選參選人徐欣瑩昨向縣黨部主張，應依照現行立法委員選區的劃分，將竹北市進行分區調查與加權，但縣黨部最終宣布將此議題交由黨中央「裁定」，而未建議進一步讓黨中央邀集雙方候選人協調溝通。對此，徐欣瑩辦公室今（15日）表示，將竹北市拆分為兩區進行民調，能夠確保竹北不同社群的聲音都被公平納入，讓民調結果能夠貼近真實的民意，徐方仍抱持正向開放態度，期盼黨中央能就此議題進行更完整的討論。

徐欣瑩辦公室15日發新聞稿指出，國民黨新竹縣黨部昨下午召開新竹縣長黨內初選民調說明會，會中徐欣瑩團隊考量竹北市為竹縣人口最多的行政區，認為其民意必須在民調執行中被真實、有效地反映，遂主張應依照現行立法委員選區的劃分，將竹北市進行分區調查與加權。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠進一步解釋，近年來隨著新竹科學園區產業外溢效應持續發酵，竹北市的城市結構已出現明顯變化。竹北東區已成為全縣人口成長最快、平均教育程度與所得水準最高的區域，而竹北西區則呈現不同的人口結構與生活型態。兩個區域在人口背景、產業結構與公共議題上，已逐漸形成截然不同的社會輪廓。若民調僅以整體「大竹北」為單一樣本池，而不檢視東、西區樣本結構比例，看似科學的數字，反而可能掩蓋真實的民意分布。

徐維遠表示，將竹北市拆分為兩區進行民調，不僅符合民調學理，也完全具備技術可行性。更重要的是，這樣的設計能夠確保竹北不同社群的聲音都被公平納入，讓民調結果能夠貼近真實的民意。

然而，在昨日由地方黨部主導的協調會上，會議主席最終宣布將此議題交由黨中央「裁定」，而未建議進一步讓黨中央邀集雙方候選人協調溝通。對此，徐維遠說，徐欣瑩辦公室仍抱持正向開放態度，期盼黨中央能就此議題進行更完整的討論。

徐維遠表示，黨內初選反映真實民意，對外競爭才能更具正當性。新竹縣目前是國民黨唯一未採全民調決定提名的縣市，而是採「七成民調、三成黨員投票」的制度。在這樣的制度下，民調更必須建立在科學、精準且合理的問卷設計之上。若七成權重的民調無法充分反映真實民意，其代表性與說服力勢必受到質疑。因此，唯有在樣本代表性與區域比例上做出更精細的設計，讓像竹北這樣人口快速成長、社會結構多元的城市，各區域的聲音都能被完整納入，民調結果才能真正貼近現實民意，也才能讓初選結果更具公信力。