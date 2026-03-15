陸財政支出30兆創新高　陸央媒：宏觀政策發力實現全年GDP目標

▲大陸官媒《經濟日報》評論「金觀平」：有信心有底氣實現全年經濟增長目標。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸十四屆全國人大四次會議發布《政府工作報告》，明確2026年經濟增長預期目標為4.5%—5%。陸官媒《經濟日報》今(15)日觀點評論「金觀平」指出，這一目標設定既積極又務實，向全球傳遞出大陸穩增長的堅定決心與底氣。評論強調，4.5%—5%的增長區間科學把握了國內外環境變化，不僅與2035年遠景目標銜接，更為高質量發展、調結構及防風險預留空間。隨著財政支出規模首次突破30兆元人民幣，大陸正透過精準發力的宏觀政策與財金協同機制，為「十五五」規劃寫下穩健有力的開篇。

陸官媒《經濟日報》觀點評論「金觀平」指出，今年《政府工作報告》提出，信心首先建立在對發展目標的科學把握上。當前世界經濟動能疲弱，外部環境複雜性加深，大陸將目標設定在4.5%—5%區間，是綜合考慮國內經濟運行潛力與外部風險後的結果。此目標與大陸經濟長期增長潛力基本吻合，有利於引導各界將精力聚焦於高質量發展，在攻堅克難中進一步鞏固發展基礎與優勢。

政策面的精準發力是支撐信心的核心。大陸今年將實施更加積極有為的宏觀政策，並強調增強前瞻性與協同性。在財政政策方面，赤字率擬按4%左右安排，新增政府債券規模創下歷史新高。值得關注的是，一般公共預算支出規模將首次達到30兆元人民幣，展現出強大的財政擴張意圖；貨幣政策則維持適度寬鬆，透過靈活運用降准降息工具，確保市場流動性充足。

除了傳統工具，本次政策組合創新成為焦點。大陸官方擬設立1000億元人民幣的「財政金融協同促內需專項資金」，旨在運用貸款貼息、融資擔保及風險補償等多重手段，強力支持民間投資並擴大社會消費。

評論最後強調，大陸經濟長期向好的基本趨勢並未改變。透過政策的「組合拳」與精準投射，不僅能有效緩解經濟下行壓力，更能突破結構性瓶頸。在實際工作中努力爭取更好結果，將是今年大陸推動高質量發展、確保「十五五」順利開局的主旋律。

另外，《經濟日報》今15日報導，今年《政府工作報告》提出，各級政府要更好「當家理財」，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。

報導解讀，這是「應對嚴峻複雜形勢的務實之舉，也是加強財政精細化管理的必然要求。」幫前大陸財政收入增長承壓，科技投入、民生保障等剛性支出需求不減，財政呈現緊平衡態勢，必須把有限的錢用在「刀刃上」、用出效益，是當下財政管理的重要任務。

報導稱，今年大陸31個省份在預算報告中強調「過緊日子」，通過壓減非必要支出、盤活存量資產等舉措應對收支矛盾。部分省份非急需支出壓減超50%，「三公」經費下降近半，同時民生支出佔比穩定在80%左右。「節用裕民」，既守住民生底線，又為高質量發展騰挪空間。

報導舉例，大陸廣西省完善事前預算績效評估機制，從源頭提升財政資源配置效率和使用效益，核減低效無效預算需求193.59億元人民幣。

報導解讀，更好「當家理財」，意味財政資金全力支持國家各項事業蓬勃發展，推動更多資金資源「投資於人」，更大力度保障和改善民生。優化支出結構，強化醫療、教育、養老、就業保障等方面的支持力度，促進人的能力提升、健康維護、職業發展和潛力開發，以消費潛力釋放和人力資本提升驅動經濟高質量發展，形成經濟發展和民生改善的良性循環。