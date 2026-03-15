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社會 社會焦點 保障人權

淡水行車糾紛女駕駛「亮槍」！恐嚇後快閃　警攔車副駕老母嚇傻

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區紅樹林捷運站前昨（14日）中午發生行車糾紛，37歲蘇姓女子因不滿62歲陳姓男子開車爭道，雙方停車理論時，竟掏出疑似手槍的物體向對方威嚇後加速逃逸。淡水警方循線追查，發現蘇女再度開車在傍晚時重返淡水，發動快打警力攔截圍捕，將持槍的蘇姓女子攔下，並在車內起獲辣椒槍與甩棍，副駕的蘇母不明事發原因嚇傻，警訊後依恐嚇、強制及公共危險罪移送偵辦。

▼警方攔下蘇女（藍衣背對者）查扣辣椒槍（紅圈）及甩棍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方攔下蘇女（藍衣背對者）查扣辣椒槍（紅圈）及甩棍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天中午12時許，陳姓男子開車行經紅樹林捷運站附近，與另一輛小客車因變換車道引發爭執。陳男向警方報案指稱，對方駕駛停車下來後，突然亮出一把「疑似手槍」的不明物體向他揮舞、恐嚇，隨後便開車逃離現場，行徑相當囂張。警方獲報後，立即成立專案小組，透過監視器鎖定車號，掌握這輛車自新北一路逃往桃園。

同日晚間6時許，專案小組發現涉案車輛竟返回淡水，立即啟動快打警力實施攔截圍捕。6時21分，警方在淡水區民權路153號前強勢攔停。蘇姓女駕駛被攔下時一臉驚慌，坐在副駕駛座的蘇母更是滿臉錯愕，完全不知女兒中午才剛在街頭「持槍恐嚇」他人。警方隨即在車內展開搜索，當場查扣犯案用的「辣椒槍」及甩棍等違禁品，警訊後依恐嚇、強制及公共危險罪移送偵辦。

▼警方攔下蘇女查扣辣椒槍及甩棍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方攔下蘇女（藍衣背對者）查扣辣椒槍（紅圈）及甩棍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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