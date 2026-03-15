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大陸 大陸焦點 特派現場

使用陸自研藥！　美癌末七旬翁赴上海求醫病情穩定

▲▼ 美國癌末老人到上海求醫病情穩定 。（圖／翻攝 上觀新聞）

▲ 美國癌末老人到上海求醫病情穩定 。（圖／翻攝 上觀新聞）

記者任以芳／綜合報導

美籍7旬翁丹尼爾（Daniel）患有帕金森氏症與晚期肺癌，在美國頂尖MD安德森癌症中心宣告「無藥可醫」後，跨海赴陸求診。憑藉大陸自主研發、全球首款雙特異性抗體藥物「依沃西單抗」，丹尼爾於上海嘉會國際腫瘤中心成功控制病情並穩定出院。此個案不僅展現陸產創新藥突破四線治療困局的實力，更標誌著大陸正轉型為全球晚期癌症患者尋求前沿醫療的重要目的地。

大陸媒體《上觀新聞》報導，「我們已經沒有辦法可以再試了。」當70多歲的丹尼爾（Daniel）在美國頂尖的MD安德森癌症中心聽到醫生的診斷，這名同時患有帕金森氏症與晚期非小細胞肺癌的患者倍感絕望。在經歷三線、四線治療接連失敗後，病情不斷惡化，丹尼爾與同為醫師的子女決定跨海轉向大陸單位醫療求醫。

2025年11月，丹尼爾從美國頂尖醫療機構得知一款名為「依沃西單抗」的新型免疫治療藥物也許是他最後的希望。該藥由康方生物自主研發，是全球首個獲批能同時阻斷PD-1與抑制VEGF血管生成的雙特異性抗體，目前僅在大陸獲批上市。

丹尼爾身為醫師的子女多方評估後，鎖定上海嘉會國際腫瘤中心，關鍵在於該院腫瘤內科主任宣琳麗醫師具備多年在美行醫經驗，雙方在醫療標準與治療溝通上零障礙，迅速開啟這場跨國救治。

治療過程並非一帆風順。丹尼爾入院後出現嚴重的免疫相關不良反應，一度危及生命需轉入重症監護室（ICU）。上海醫療團隊迅速組織多學科會診，並邀請知名肺癌專家周彩存教授參與指導，提供關鍵技術支持。

初次線上會診後的一周後，丹尼爾及家屬完成簽證和行程安排，迅速啓動住院治療。入院後的治療並非一帆風順，治療期間，丹尼爾出現免疫等不良反應，情況危急，需要轉入重症監護室，多學科集齊會診，醫院同時邀請藥物主要研究者（PI）、知名肺癌專家周彩存教授參與指導，為治療方案提供關鍵支持。

治療期間，神經內科主任陳燕醫生為丹尼爾解決了帕金森病相關的一些問題，具體包括調整藥物、防控跌倒風險、制定康復方案。這些在美國從未被妥善處理的問題，在上海的醫院得到細緻關注。經過緊急處理和精心照護，丹尼爾的病情逐漸穩定，從ICU轉回普通病房繼續治療。

考慮整體治療過程比較長，丹尼爾的兒女無法全程陪伴，上海醫療團隊定期為身在大洋彼岸的子女同步父親治療情況。

這起跨海求醫案例引發醫學界廣泛關注。近年來，大陸自主研發的抗癌藥物接連發布亮眼臨床數據並獲批上市，不僅提升了在全球生物製藥領域的話語權，更實質性地為全球晚期癌症患者提供新選擇，希望吸引越來越多國際患者來華尋求生機。

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