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中東戰火持續！哈瑪斯籲伊朗別打鄰國　F1巴林沙烏地大獎賽取消

▲▼ 阿拉伯聯合大公國富查伊哈（Fujairah）石油設施14日起火冒煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉伯聯合大公國石油設施14日起火冒煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）14日首度針對伊朗的軍事政策發表評論，儘管支持德黑蘭當局有權針對美國與以色列的攻擊進行報復，但也公開呼籲伊朗不要把鄰國當作攻擊目標。隨著中東戰火蔓延，伊朗近期對周邊國家的空襲已造成多國機場受損及人員受傷。

中東衝突現況

根據CNN整理，阿拉伯聯合大公國、卡達和沙烏地阿拉伯在過去這一天攔截數次攻擊，科威特機場則遭受損失。

．阿拉伯聯合大公國：杜拜當局15日證實，富裕的濱海區（Marina）及蘇富海濱區（Al Sufouh）上空聽到的聲響是攔截行動所致；國防部報告稱，14日已攔截伊朗發射的9枚彈道飛彈及33架無人機。

．沙烏地阿拉伯：根據國防單位15日通報，已在首都利雅德（Riyadh）及東部地區攔截7架無人機。

．卡達：官員14日晚間稱成功攔截4枚由伊朗發射的彈道飛彈及數架無人機。

．科威特：防空系統對鎖定Ahmad Al-Jaber空軍基地的2架無人機採取行動，基地附近區域遭受損失。民航局通報，科威特國際機場遭多架無人機鎖定，有一套雷達系統被攻擊。

．伊拉克：阿聯駐伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區的總領事館遭無人機襲擊，造成2名安保人員受傷，1棟建築物受損。

首度！哈瑪斯公開評論伊朗

路透、法新社等報導，哈瑪斯除了呼籲中東區域所有國家與國際組織立即停止戰爭，也透過官方聲明稱，雖然支持伊朗依照國際法規採取一切手段回應外來侵略，但也「呼籲我們在伊朗的兄弟，不要將目標對準鄰國」。這是戰事爆發以來，哈瑪斯首度公開對伊朗的行動發表評論。

與伊朗結盟的黎巴嫩真主黨則是在3月2日朝以色列開火，報復伊朗前最高領袖哈米尼遭擊殺，以色列隨即大舉轟炸黎巴嫩。另外，葉門反抗軍青年運動（Houthis，又譯胡塞）也已表達對伊朗的強力聲援，不過尚未全面參與這波衝突。

F1取消巴林和沙烏地阿拉伯大獎賽

受到中東戰火影響，世界一級方程式賽車（F1）管理機構國際汽車聯盟（FIA）宣布，原定4月在巴林與沙烏地阿拉伯舉行的F1大獎賽取消。

官方表示，有鑑於中東地區當前局勢，巴林與沙烏地阿拉伯大獎賽不會在4月舉行，儘管考慮過多種替代方案，但最終決定4月不安排任何替代賽事，這是與一級方程式集團（Formula One Group）與當地主辦單位等進行充分協商後的決定。

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