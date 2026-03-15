中東戰火持續！哈瑪斯籲伊朗別打鄰國　F1巴林沙烏地大獎賽取消

▲阿拉伯聯合大公國石油設施14日起火冒煙。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）14日首度針對伊朗的軍事政策發表評論，儘管支持德黑蘭當局有權針對美國與以色列的攻擊進行報復，但也公開呼籲伊朗不要把鄰國當作攻擊目標。隨著中東戰火蔓延，伊朗近期對周邊國家的空襲已造成多國機場受損及人員受傷。
中東衝突現況
根據CNN整理，阿拉伯聯合大公國、卡達和沙烏地阿拉伯在過去這一天攔截數次攻擊，科威特機場則遭受損失。
．阿拉伯聯合大公國：杜拜當局15日證實，富裕的濱海區（Marina）及蘇富海濱區（Al Sufouh）上空聽到的聲響是攔截行動所致；國防部報告稱，14日已攔截伊朗發射的9枚彈道飛彈及33架無人機。
．沙烏地阿拉伯：根據國防單位15日通報，已在首都利雅德（Riyadh）及東部地區攔截7架無人機。
．卡達：官員14日晚間稱成功攔截4枚由伊朗發射的彈道飛彈及數架無人機。
．科威特：防空系統對鎖定Ahmad Al-Jaber空軍基地的2架無人機採取行動，基地附近區域遭受損失。民航局通報，科威特國際機場遭多架無人機鎖定，有一套雷達系統被攻擊。
．伊拉克：阿聯駐伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區的總領事館遭無人機襲擊，造成2名安保人員受傷，1棟建築物受損。
首度！哈瑪斯公開評論伊朗
路透、法新社等報導，哈瑪斯除了呼籲中東區域所有國家與國際組織立即停止戰爭，也透過官方聲明稱，雖然支持伊朗依照國際法規採取一切手段回應外來侵略，但也「呼籲我們在伊朗的兄弟，不要將目標對準鄰國」。這是戰事爆發以來，哈瑪斯首度公開對伊朗的行動發表評論。
與伊朗結盟的黎巴嫩真主黨則是在3月2日朝以色列開火，報復伊朗前最高領袖哈米尼遭擊殺，以色列隨即大舉轟炸黎巴嫩。另外，葉門反抗軍青年運動（Houthis，又譯胡塞）也已表達對伊朗的強力聲援，不過尚未全面參與這波衝突。
F1取消巴林和沙烏地阿拉伯大獎賽
受到中東戰火影響，世界一級方程式賽車（F1）管理機構國際汽車聯盟（FIA）宣布，原定4月在巴林與沙烏地阿拉伯舉行的F1大獎賽取消。
官方表示，有鑑於中東地區當前局勢，巴林與沙烏地阿拉伯大獎賽不會在4月舉行，儘管考慮過多種替代方案，但最終決定4月不安排任何替代賽事，這是與一級方程式集團（Formula One Group）與當地主辦單位等進行充分協商後的決定。
The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled
While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn
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