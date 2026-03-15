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神準預測川普遇刺！　知名靈媒拋震撼彈：世界版圖「今年將改變」

▲▼英國知名靈媒潔西卡·亞當斯（Jessica Adams）。（圖／Jessica Adams）

▲英國靈媒亞當斯預言，世界版圖將在2026年發生改變。（圖／Jessica Adams）

記者王佩翊／編譯

英國知名靈媒潔西卡·亞當斯（Jessica Adams）曾經成功預測川普會在2016年當選總統、2024年遇刺，並成功預言新冠肺炎疫情爆發。如今她再度對2026年提出驚人預言，稱世界地圖將在今年夏天被「重新繪製」，中東與烏克蘭戰爭將徹底改變現有國界。

根據《鏡報》報導，亞當斯在訪問時明確指出，2026年將成為領土爭奪的關鍵轉捩點，主要源自烏克蘭與加薩走廊的持續衝突。她表示，「我們將看到世界地圖突然被重繪，烏克蘭及其鄰近國家與地區的邊界，還有加薩及周邊國家的疆界，都會出現劇烈變化。」

亞當斯更準確指出，這些改變將「爆炸性地發生」在2026年6月。她更預言這波邊界重劃不會是一次性事件，而會持續演變至2033年。亞當斯透過研究星象圖與天體運行軌跡，建立起她的預測系統，也因此累積了相當的聲譽與追隨者。

俄羅斯總統普丁自2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來，確實不斷試圖改變現有世界版圖。克里姆林宮堅持將頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱等4個烏克蘭州劃為俄羅斯領土，作為和談的先決條件，同時要求烏克蘭放棄加入北約的計畫。然而烏克蘭堅決拒絕割讓任何領土，雙方僵持不下。

至於中東局勢，以色列與巴勒斯坦的衝突可追溯至19世紀末、20世紀初。一戰後鄂圖曼帝國於1922年解體，成為衝突加劇的轉捩點。現代以巴衝突則主要始於1947至1948年間，聯合國分割巴勒斯坦及以色列宣布獨立之後。2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動攻擊，引發以軍在加薩的大規模軍事行動，造成延續至今的嚴重人道危機。

亞當斯對加薩戰事提出了「三階段」預測。她指出，以色列與哈瑪斯的衝突將分三個步驟結束，和平的混亂局面在2026年1月告終。她進一步預言，真正沉重的戰爭負擔將在2月14日前後結束，「然後一切會在7月26日左右完全落幕」。亞當斯樂觀地表示，「這是以色列、加薩和巴勒斯坦的三步驟收場，到了7月我們終於能感受到塵埃落定。這件事就此結束。」

儘管以色列與哈瑪斯已於2025年10月10日達成停火協議，但據報導雙方多次違反停火條款。川普在2025年12月初宣布，停火協議第二階段即將展開，並考慮重建加薩的計畫。然而實際發展是否如亞當斯所預言，仍有待時間驗證。

 
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