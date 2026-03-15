台人「走在路上1惡習」新冠疫情後全消失！韓國人讚：羨慕台灣

▲台灣人不會隨地吐痰。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名在台生活的韓國網友表是，來台後最令他感到「神奇又羨慕」的觀察，台灣人竟然不會在路上隨地吐痰，在韓國街頭，隨地吐痰的情況不分年齡層，冬天甚至會結冰導致路人滑倒。貼文曝光，引起網友討論，「其實台灣人有，但很越來越少見了」。

台灣人走在路上不會隨地吐痰

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韓國網友在Threads發文，在台灣生活期間，觀察到一個與韓國差異很大的現象，就是台灣人普遍不會在路上吐痰。他提到，無論男女老少都不會出現這樣的行為，因此在路上行走時，街道更加整潔，這點讓他印象深刻，「讓我覺得好羨慕、好神奇。」

他坦言，在韓國街頭，很常看到隨地吐痰的情況，尤其別是冬季氣溫較低時，吐出的痰甚至可能結冰，行人若不慎踩到還有可能滑倒，「總之真的⋯這一點真的很羨慕台灣。」

貼文曝光，掀起網友討論，「其實台灣人有但很越來越少見了，一般都出現在菸蟲」、「其實吐痰的人還是有，但都是年紀大的人居多」、「有些老人和抽菸的還是會吐」。還有人提到，新冠疫情之後，隨必吐痰的狀況改善很多，「新冠肺炎後吐痰的人真的少很多」。

另外，也有人分享在韓國旅遊遇到的狀況，「我過年去釜山玩，走完釜山塔到山坡下休息時，ㄧ位婦女直接吐痰，我嚇了一跳」、「去韓國不管男女老少帥哥美女路邊吐痰真的很倒胃口，希望韓國的國民素養可以慢慢提升」、「剛來韓國的時候也是被吐痰嚇到，完全沒想到」。