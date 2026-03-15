高雄嬤晚間倒垃圾失聯12小時！住家600米外尋獲　她一直繞圈

▲81歲的郭姓老婦於昨晚外出倒垃圾後未返家，家人今早報警，於1小時後順利找到人。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區一名81歲郭姓老婦人，昨（14）日晚間外出倒垃圾後卻遲未返家，家屬心急如焚找尋一整夜未果。鳳山分局新甲派出所於今（15）日上午接獲報案後，立即啟動協尋計畫，透過監視器與警網搜尋，成功於報案後1小時內，協助家屬在離家約600公尺處尋回老婦，結束這場長達12小時的驚魂記。

鳳山分局表示，陳姓女子於今早（15日）8時許向派出所報案，表示其81歲的母親郭姓婦人昨晚20時40分許外出倒垃圾後便失去聯繫。由於郭婦身上未攜帶手機及身分證件，家屬自行尋找一整晚都沒有發現蹤跡，擔心發生意外，趕緊請求警方協助。

警方受理後不敢大意，立即調閱住家周邊監視器畫面，發現郭婦曾出現在衛武營周邊道路徘徊的身影。新甲派出所隨即派遣警網前往該區域巡邏搜尋，並與家屬保持聯繫、分頭找尋。

經過警民通力合作，家屬於上午9時許，在距離住家凱旋路偏北處約600公尺的道路上順利尋獲郭婦。當時郭婦疑因一時迷失方向，正在路邊繞圈圈、認不出回家的路，所幸經初步檢查其身體狀況良好，隨後由家屬陪同前往派出所辦理撤尋程序。

鳳山分局提醒市民，若家中長輩易有走失風險，建議可為其配戴含有聯絡資訊的手鍊、掛牌，或是具備GPS功能的定位設備，能更迅速地協助長者安全返家，避免意外發生。