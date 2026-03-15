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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍稱沒國民黨二戰後台灣早被共產黨佔領　綠委嗆：是台灣人自己救的

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團副幹事長、立委陳培瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德14日出席「台灣總統直選30週年與民主任性研討會」時表示，當年國民黨政府遷台，只將台灣當作「反攻大陸」的跳板，對待台灣人民比殖民統治的日本還差，遭國民黨文傳會副主委尹乃菁嗆，「如果沒有國民黨，二戰後台灣早就被共產黨佔領」。對此，民進黨團副幹事長、立委陳培瑜今（15日）反擊，台灣不是國民黨救的，是台灣人民自己救的。她也指出，這樣的情況難免讓很多台灣人感到疑惑，為什麼北京在否定台灣民主時，國民黨總是急著附和？

「台灣不是國民黨救的，是台灣人民自己救的！」陳培瑜表示，國民黨批評賴清德的談話，甚至說出一句話，「如果沒有國民黨，二戰後台灣早就被共產黨佔領」。這樣的說法聽起來好像很壯烈，但其實是在用政治宣傳改寫歷史。

陳培瑜指出，二戰之後，台灣的命運從來不是某一個政黨「拯救」的結果，而是國際局勢、歷史發展以及台灣人民共同努力的結果。更何況，台灣人民真正經歷過的歷史，是 二二八事件、白色恐怖，以及長達38年的戒嚴統治。

陳培瑜反問，如果國民黨真的這麼相信民主，那為什麼台灣直到1996年才有第一次總統直選？所以歷史的事實很簡單：台灣的民主是台灣人民自己爭取來的。總統直選，就是台灣主權最清楚的證明。

陳培瑜強調，賴清德提到的其實是一個很基本的事實，台灣的主權來自人民。自從1996年總統直選開始，台灣的國家領導人就是由人民一票一票選出來。這是整個台灣民主制度最核心的基礎。當2300萬人民用選票選出自己的政府，這就是民主政治最清楚的展現。

陳培瑜認為，賴清德所說的意思其實非常清楚，台灣不需要再向誰證明自己的存在，因為民主制度本身，就是台灣主權最有力的證明。為什麼國民黨總是和國台辦說一樣的話？每當中國國台辦出來批評台灣民主制度時，國民黨往往也會用非常類似的語言來攻擊台灣的民選政府。

陳培瑜指出，北京說台灣沒有主權，國民黨說總統直選不能代表主權。北京批評台灣政府，國民黨也跟著否定台灣民主制度。這樣的情況難免讓很多台灣人感到疑惑，為什麼北京在否定台灣民主時，國民黨總是急著附和？

陳培瑜說，台灣人民當然會期待，在面對中國壓力時，所有政黨至少應該站在台灣人民這一邊，而不是忙著幫北京補充論述。真正的問題，是誰在否定台灣人民？台灣的民主制度，是這塊土地最珍貴的資產。而總統直選，更是台灣人民用幾十年的努力換來的成果。
陳培瑜表示，因此，當有人試圖否定這個制度、貶低這個制度的意義時，台灣人民當然會警覺。因為這不只是政黨之爭，而是對民主制度本身的態度。所以問題其實很簡單：北京否定台灣民主，台灣人民不意外。但如果台灣的政黨也跟著否定台灣民主，那才是真正讓人不安的事。

最後，陳培瑜重申，台灣不是任何政黨的資產。台灣，是2300萬人民共同的國家。而台灣的未來，也只會由台灣人民自己決定。

 
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