「健康」慘死成白骨！飼主住處遭砸酒瓶　家屬喊冤：保證沒虐死狗

▲健康失蹤38天死狀悽慘。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市虐狗案越演越烈！失蹤一個多月的1歲大白色母杜告犬「健康」，昨日被愛狗人士在伸港海邊草叢尋獲已成白骨的遺體，且頭骨破裂、牙齒全被打落，死狀悽慘。當動保團體帶著遺體到飼主家門口要求給公道時，飼主竟拉下鐵門避不見面，引爆眾怒。今(15日)凌晨竟有人前往飼主住處外砸酒瓶洩憤，讓整起事件再度升溫。不過飼主家屬今天也出面喊冤，強調絕無將狗狗凌虐致死。

▲今天凌晨有男子前往飼主家砸酒瓶。（圖／民眾提供）

這起引發全民關注的案件，源於2月5日一段虐狗影片在網路瘋傳。畫面中，「健康」遭飼主用繩索瘋狂抽打頭部，淒厲哀嚎聲引發民眾不捨。飼主事後稱將狗狗送養，卻在途中於伸港六股圳抽水站附近不見了。愛狗人士昨到場搜尋，竟在出海口草叢發現一具疑似狗隻遺體，頭骨破碎、左邊牙齒全被打落，幾乎可確認就是慘遭虐打的「健康」。

20多名動保人士帶著「健康」遺體到飼主彰化市住處，但飼主拉下鐵門拒不見面，任憑屋外怒吼「出來面對！」將近一小時，警方到場維持秩序，飼主依舊不為所動。不料今天凌晨，就有民眾到飼主住處外朝鐵捲門砸酒瓶，是否與虐狗案有關，警方正調閱監視器釐清。

▲健康失蹤38天死狀悽慘動保人士前往飼主家。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

面對外界排山倒海的怒火，飼主家屬今受訪喊冤指出，平日飼主很疼愛「健康」，偶爾狗狗洗澡愛亂動才會有拍打舉動，絕對不是打狗；飼主本人為了這隻狗，自己身體在接受治療中。他們父子為了這隻狗要不要送養吵了好幾次，飼主若要把狗打死棄屍，何必大老遠跑到伸港海邊，大可在住家附近挖土把狗埋了，「我們可以保證絕對沒有把狗虐死。」

▲健康失蹤38天死狀悽慘動保人士帶狗狗遺體前往飼主家。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

彰化縣動物防疫所表示，已將相關調查資料與事證移請警察機關偵辦，後續如經檢驗確認為該案犬隻，並查明飼主確有涉及違反《動物保護法》第25條虐待或傷害動物致死等情形，將依法追究相關法律責任。動防所強調，對任何虐待動物行為絕不寬貸，也呼籲民眾理性，勿以私刑解決問題。