突收「銀行凍結警告信」一句話露餡　萬人傻：詐騙集團也在用AI

▲詐騙信忘刪提示詞，網友看傻眼。（示意圖／VCG）



網搜小組／劉維榛報導

真的很急迫！一名網友表示，近日收到一封宣稱帳戶即將被凍結的銀行驗證信，點開後卻忍不住笑出來，因為信件內文除了警告「帳戶將於24小時內凍結，請立即驗證」，標題竟然還留著「增加急迫感」，貼文曝光後，引發萬名網友狂酸，「第一次看到這麼蠢的詐騙！」

一名網友在Threads分享，近日收到一封宣稱帳戶即將遭凍結的銀行驗證信，點開後卻忍不住噴笑，信件內文警告「帳戶將於24小時內凍結，請立即驗證」，標題卻赫然留著「增加急迫感」幾個字，詐騙手法瞬間破功，讓原PO酸道，「不把提示詞拿掉嗎？」

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底下引來萬名網友狂酸，「括號記得刪除、一則500」、「24小時有點長，改30分鐘吧」、「還在新手村」、「急迫到忘了改就寄出」、「第一次看到這麼蠢的詐騙」、「以後就是AI全自動詐騙了，且看且珍惜」、「確實增加了急迫感，急迫看出這是一封詐騙信」。

▌刑事局提醒：發票中獎不會要求信用卡資料



除了這類粗糙詐騙信件外，近日刑事局指出，一名女子收到一封主旨為「【MOMO購物網】雲端發票中獎通知：您有一筆1200元獎金待領取」的電子郵件。該信件的標誌與配色與官方網站相似，信件內附有財政部電子發票整合服務平台的連結。

女子點擊連結後進入疑似官方網站的頁面，依指示輸入身分證字號、信用卡號及有效期限等資料，並在系統提示下輸入手機收到的6位數驗證碼。不久後，她接獲銀行通知，顯示信用卡出現新台幣36977元的國外交易刷卡紀錄，才察覺遭詐團盜刷。

對此，刑事局表示，上述手法利用假網站蒐集個資與信用卡資訊，再透過OTP驗證碼完成交易授權，相關行為已涉及《刑法》詐欺罪。警方提醒，民眾若接獲類似電子郵件或簡訊，應提高警覺，避免點擊來源不明的網址，且電子發票中獎兌領通常不需輸入信用卡資料。如疑似遭遇詐騙，可保留相關證據並向就近警察機關報案，或撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。