高雄2男工廠門口抽菸堵人討債　反遭報警移送...結局逆轉！

▲ 高雄市警察局小港分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄蔡男、王男因為跟陳男有債務糾紛，今年1月跑到對方任職的公司找人，2人不但走進辦公室接待處詢問，之後還在廠區大門外停留、抽菸，結果被警方依違反《社會秩序維護法》移送。不過高雄簡易庭審理後認為，2人雖然沒有經過同意就進入辦公室，但整體行為還不到「藉端滋擾」的程度，最後裁定均不罰。

這起案件是由小港分局移送。警方認為，蔡男、王男在1月29日中午12時49分許，前往陳女任職的公司找陳男，2人未經允許就進入辦公室尋人、閒晃，離開後又在廠區大門口抽菸逗留，讓現場員工感到害怕，也影響公司安全，因此依《社維法》第68條第2款「藉端滋擾場所」移送法院裁處。

不過，蔡男、王男到庭後否認有故意滋擾，強調當時只是要確認陳男有沒有上班，進辦公室問了之後，員工回答「沒有」，2人就離開，並沒有鬧事，也沒有故意擾亂現場秩序。

法院認為，雖然2人未經許可進入公司辦公室，這點沒有問題，但從整個過程來看，他們就是停留在接待處問人，知道對方不在就離開，後續也沒有大聲叫囂、嗆聲、威脅、恐嚇，或其他足以影響現場安全與秩序的舉動，很難認定已經超過一般社會可容忍的範圍，也還不到《社維法》所說的「藉端滋擾」。

法官也在裁定中直接點出，警察機關既然要移送，就必須拿出夠強的證據，證明被移送人的行為真的已經違法；如果證據不夠，或不足以說服法院相信當事人已經構成《社維法》要件，依照無罪推定原則，就不能處罰。