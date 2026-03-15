獨／台中七期百貨男咳血　竟是睪丸癌末全身轉移！確診1個月亡

▲台中七期百貨男到院檢查，才發現左側睪丸有一顆5.5公分大腫瘤，且已全身轉移。（圖／醫師江佳駿提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名於七期百貨公司任職的30多歲男子，因連續發燒一個月且咳嗽不止，起初以為只是普通感冒或流感，多次前往診所就診服藥。由於該名男子身材壯碩，自恃年輕體健，認為「忍一下就好」，未曾警覺病情異樣。直到症狀加劇，出現咳血、甚至坐著也喘不過氣的嚴重情況，才緊急前往大醫院掛急診，一查確診是睪丸癌末期，身體幾乎被腫瘤塞爆，入院後連病理報告都還沒出來，就已經器官衰竭死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲後腹腔也有一顆高達12公分的巨大腫瘤。（圖／醫師江佳駿提供）



衛生福利部台中醫院血液腫瘤科主治醫師江佳駿表示，患者入院後經X光及電腦斷層掃描檢查，結果發現，其體內已遭腫瘤「塞爆」，範圍涵蓋肺臟、肝臟及後腹腔。進一步追查發現，病源來自左側睪丸一顆5.5公分的惡性腫瘤，且後腹腔也有一顆高達12公分的巨大腫瘤，確診為睪丸癌末期且已廣泛轉移。

江佳駿指出，儘管醫療團隊隨即展開緊急治療，但病程進展極其迅速且凶猛。短短兩週內，患者肺部的轉移病灶就從「半滿」惡化至「全滿」。最終，這名男子在確診短短一個多月後，便因病情失控不幸離世。

▲台中醫院血液腫瘤科醫師江佳駿呼籲民眾，若久病未癒，最好到大醫院詳細檢查。（圖／醫師江佳駿提供）



江佳駿藉此案例呼籲，民眾若出現不明原因的持續發燒，或在身體觸摸到異常腫塊，切勿因年輕或自認體質好而掉以輕心，應儘速就醫進行詳細檢查，並配合專業醫療團隊擬定個人化治療計畫，才能在關鍵時刻爭取生機，有效對抗癌細胞。