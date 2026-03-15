傳紙條約女同學「一起色色」！男廁所摸下體+討裸照　家長判賠

▲男學生在學校廁所猥褻女同學、索討裸照，父母要連帶賠償8萬。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名男學生小維(化名)傳紙條，問女同學美美(化名)「要不要跟我一起色色」，約美美到學校廁並撫摸她下體，又對美美索取裸照等性影像。全案爆發後，學校判定小維違反美美的意願，對她做出性侵害和性騷擾的行為，美美的父母也提告求償百萬。台南地院審理，法官認定美美的性與身體自主權利受損，判小維和他父母要連帶賠償美美4萬元、賠美美的父母各2萬元，共計賠償8萬元。可上訴。

判決指出，小維和美美為同班同學，2024年9月開學後2、3週，小維利用美美低調、鮮少求助的個性，寫紙條問美美「妳要不要跟我一起色色」，約美美到學校廁所，撫摸美美下體3、4次。同年10月，小維更進一步要求美美自拍裸照傳給他看，美美也自拍了6、7張裸照，並自拍1部裸體影片傳給小維。

直到同年11月，美美在填寫學校生活教育組調查問卷後，向老師透露這件事，學校立即啟動校安通報，美美的父母也申請校園性別事件調查。調查結果認為，小維趁美美不易或不敢反抗，違反意願撫摸她私處，構成性侵害行為，索討裸照和性影像，則涉及猥褻網路性暴力且構成性剝削，構成性騷擾之持有性影像行為，全案為校園性別事件之性侵害、性騷擾。美美的父母也對小維、小維父母求償，要求他們連帶賠償美美50萬，賠美美的父母各25萬，共求償100萬元。

全案審理時，小維的父母承認疏失，表示他們忽略小維過早對性好奇導致本案，已向被害人道歉，並承諾小維再犯就要轉學，目前小維也接受輔導，並和美美保持距離，老師反映雙方情形都正常，但他們無力負擔這麼高額的賠償金。

法官認為，美美經學校調查和輔導，所幸沒有發生嚴重障礙與不安，然而她的身體自主權仍受損害，小維和他的父母應負賠償責任，審酌小維的母親在學校知情前，就發現兒子持有裸照，但卻沒有通報學校，等致延誤處理等情，判小維和他父母應連帶賠償美美4萬元、賠美美的父母各2萬元，共計賠償8萬元。可上訴。

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