豐原割喉案兇嫌兒爆料！騙祖厝騙錢...正宮現身：她很多黑歷史

▲傅男殺害小20歲女友，台中地院依殺人罪嫌裁定羈押禁見。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區13日發生情殺案，傅姓男子涉嫌持鐮刀殺死小自己20歲的紀姓女友，昨（14）日晚檢方依殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。傅的家屬在網路爆料，紀女10多年來騙光傅男積蓄，還有多項詐欺前科；媒體今天找到傅男妻子，妻子說紀女有很多「黑歷史」，不僅騙走傅的資產，還疑似有了其他男人，傅才會情緒失控。相關指控仍待證實。

家屬網路爆料，紀女揮金如土

傅的家屬在Threads爆料，紀女揮霍無度，10多年將傅男資產騙光，還以傅男名義辦信用卡及向其朋友借錢，傅男沒錢了紀女卻提分手，傅在不甘心之下才失控動手。家屬還說，在警局傅男哭著跪下來向家人道歉，說他犯錯了，這十幾年來辜負家人，他沒想到會被騙的這麼慘還失手殺人。

側面了解，傅男與元配並未離婚

媒體今天循線找到傅男與紀女的住處，是一棟老舊的平房，據悉疑是傅妻的祖厝，傅、紀曾經在此同住多年，近年才搬離豐原。而距離祖厝不到50公尺的一棟透天厝，疑就是傅妻與兒子住處。

據了解，傅男與元配沒有離婚，夫妻育有1子1女；傅男與紀女交往前期平時住在祖厝，傅妻及兒子住在一旁的透天厝，距離之近，幾乎可算住在同一個屋簷下，紀女會叫傅妻「大姊」，2名女子之間多年來還算相安無事，未料後期竟發生變卦。

▲傅男與紀女曾住此多年。（圖／民眾提供）



傅妻說「紀剛來的時候她很反對，但看到對方也帶了個孩子，同情她」

▲傅妻（左）說紀女「歷史很大」。（圖／記者白珈陽翻攝）

傅妻表示，在網路發文的是她兒子，這幾年他們（指傅跟她、兒子）也是受害者，只要查資料，就能發現紀女「歷史很大」，詐欺案件有10多件，因為兒子替父親打抱不平，才在網路上替父親反駁。

傅妻指出，12年前傅女剛來的時候很反對，但看到對方也帶了1個孩子，認為對方很可憐、身世坎坷，且紀也稱「不要求什麼，只要有個住的地方就好」，在同情心之下，就讓紀住一旁的矮房。

傅妻說，但是後來紀不光騙走祖厝，還想繼續騙錢、騙取她與兒子同住的透天厝，在去年9月間，紀還跟別的男人在一起，行徑過分，兒子才會很不滿，在網路發文。

有關相關指控，據悉傅男在案後坦承犯案動機與「情、財」有關，但詳細情形仍有待檢警進一步調查。本案發生在13日晚間，當晚傅男（62歲）開車載紀女（42歲）一路開往豐原，過程中紀女疑提出分手，傅男情緒失控，持鐮刀砍向紀女頸部，造成紀女傷重不治。檢方昨日晚間依殺人罪向法院聲押禁見，法院裁准。